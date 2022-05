Τελικός Champions League 2022: Η πρόβλεψη του Στίβεντ Τζέραρντ

Αν και είναι πλέον προπονητής στην Άστον Βίλα στην καρδιά του είναι και θα είναι η Λίβερπουλ.

Είναι ο θρύλος των Reds και ο αρχηγός της ομάδας που πέτυχε την απίθανη ανατροπή στoν τελικό του 2005 κόντρα στην Μίλαν και κατέκτησε το Champions League.

Ο Στίβεντ Τζέραρντ είναι από την Παρασκευή στο Παρίσι και περιμένει να δει από τις εξέδρες τον σπουδαίο τελικό ανάμεσα στην Λίβερπουλ και στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Μιλώντας στο Twitter της αγαπημένης του Λίβερπουλ πρόβλεψε τον νικητή και το σκορ του τελικού.

«Μπορείς να αισθανθείς την ατμόσφαιρα στην ομάδα. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους στην Λίβερπουλ καλή τύχη και ελπίζω να έχουν το αποτέλεσμα που θέλουν όλοι.

Περιμένω με ενθουσιασμό το παιχνίδι και ο κόσμος έχει δημιουργήσει ήδη ωραίο κλίμα. Ελπίζω να γίνει ένα φανταστικό ματς και προβλέπω νίκη της Λίβερπουλ με σκορ 2-0», είπε ο Τζέραρντ.

A message from one of our European Cup winning captains 🏆🤩 pic.twitter.com/wUphNI1eDg

— Liverpool FC (@LFC) May 27, 2022