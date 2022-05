Θάνατος Ρέι Λιότα: Η πολυτάραχη ζωή του Αμερικανού γκάνγκστερ Χένρι Χιλ

«Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου ήθελα να γίνω γκάνγκστερ…», είναι η πιο χαρακτηριστική ατάκα με την οποία συνδέθηκε η κινηματογραφική καριέρα του Ρέι Λιότα που «έφυγε» χθες ξαφνικά από τη ζωή, σε ηλικία 67 ετών, προδομένος από την καρδιά του. Ατάκα από τον πιο διάσημο και εμβληματικό ρόλο που υποδύθηκε στη μεγάλη οθόνη, του σκληρού αλλά εξόχως γοητευτικού Αμερικανού μαφιόζου Χένρι Χιλ στην πολυτάραχη ζωή του οποίου βασίστηκε η αριστουργηματική ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε «Goodfellas» με πρωταγωνιστές, εκτός από τον ίδιο, τον διαχρονικά εξαιρετικό Ρόμπερτ Ντε Νίρο και τον αποκαλυπτικό και δικαίως βραβευμένο με Όσκαρ Τζο Πέσι.

Το 1970 όταν στο αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης συνέβη η μεγαλύτερη ληστεία στην ιστορία των ΗΠΑ. Μια ομάδα ληστών, με τα πρόσωπα καλυμμένα, πολιορκεί τον τερματικό σταθμό της Lufthansa, ακινητοποιεί και αφοπλίζει δέκα εργαζόμενους και καταφέρνει να αποσπάσει 5 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία επρόκειτο να μεταφερθούν σε τράπεζα του Μανχάταν από την Δυτική Γερμανία, μαζί με κοσμήματα αξίας ενός εκατομμυρίου! Λίγο αργότερα τα κλοπιμαία μεταφέρονται, μέσα σ’ ένα κιβώτιο, στη Γερμανία με πτήση της ίδιας αεροπορικής εταιρείας.

Παρά τις εντατικές και μακροχρόνιες έρευνες των αρχών η λεία της κινηματογραφικής, κυριολεκτικά και μεταφορικά ληστείας, δεν θα βρεθεί ποτέ. Ούτε οι υποψίες για συγκεκριμένα άτομα της αμερικανικής Μαφίας θα αποδειχτούν με αποτέλεσμα η μοναδική άμεση σύλληψη που θα γίνει να είναι αυτή ενός υπαλλήλου του αεροδρομίου που βοήθησε τους ληστές να ολοκληρώσουν το τέλεια οργανωμένο σχέδιό τους. Στο μεταξύ, το 2013, περισσότερες από τρεις δεκαετίες μετά την ληστεία του αιώνα, θα συλληφθεί ο 80χρονος Βίνσεντ Ασάρο, ένας από τους παλαιότερους μαφιόζους της οικογένειας Μπονάνο -μία από τις πέντε οικογένειες της Νέας Υόρκης που συνδέονται με την Κόζα Νόστρα – αλλά εν τέλει θα αθωωθεί πανηγυρικά.

Ποιος ήταν ο Χένρι Χιλ που υποδύθηκε ο Ρέι Λιότα

Όταν στα τέλη της δεκαετίας του ΄80 ο Μάρτιν Σκορσέζε διαβάζει το βιογραφικό βιβλίο του αστυνομικού ρεπόρτερ Νίκολας Πιλέγκι με τίτλο «Wiseguy: Life in a Mafia Familly», που βασίζεται στη ζωή του Χένρι Χιλ, του διαβόητου Αμερικανού μαφιόζου που είχε άμεση εμπλοκή με την θρυλική ληστεία στο αεροδρόμιο JFK, νιώθει, σχεδόν αμέσως, πως η ιστορία αυτή πρέπει να βγει στον κινηματογράφο. Τηλεφωνεί στον συγγραφέα και του λέει την ιδέα του αλλά εκείνος, όπως θα εξομολογηθεί χρόνια αργότερα, πιστεύει αρχικά πως κάποιος του κάνει φάρσα.

Τελικά η πρόταση αποδεικνύεται πέρα για πέρα αληθινή και ο ίδιος συμφωνεί να γράψει, μαζί τον διάσημο σκηνοθέτη, το σενάριο της ταινίας που επρόκειτο να καθιερωθεί ως μία από τις καλύτερες στο είδος της. Το «Goodfellas» ή αλλιώς «Τα Καλά Παιδιά» ζωντανεύουν στο πανί, κάνουν πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο του 1990 αρχικά στο Φεστιβάλ της Βενετίας και λίγες ημέρες αργότερα στις ΗΠΑ όπου σπάνε ταμεία συγκεντρώνοντας κέρδη άνω των 46 εκατομμυρίων δολαρίων! Από τα έξι συνολικά βραβεία Όσκαρ για τα οποία είναι υποψήφια, αποσπά τελικά το ένα, ενώ σαρώνει τα Bafta για να γράψει και επισήμως στην ιστορία μετά την επιλογή της, το 2000 από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, «ως πολιτιστικά, ιστορικά και αισθητικά σημαντική» και την εγγραφή της στο Εθνικό Μητρώο Κινηματογράφου.

Devastated to hear the news of Ray Liotta’s passing. While he leaves an incredible legacy, he’ll always be “Shoeless Joe Jackson” in my heart. What happened that moment in the film was real. God gave us that stunt. Now God has Ray. pic.twitter.com/JQmk1PsuSK — Kevin Costner & MW (@modernwest) May 26, 2022

Γοητευμένος από κόσμο της Μαφίας

Ο κεντρικός αληθινός ήρωας της ιστορίας, ο Χέρνι Χιλ, με ιρλανδικό και ιταλικό αίμα να κυλά στις φλέβες του, γοητευμένος από κόσμο της Μαφίας, που λύνει και δένει στην γειτονιά του στο Μπρούκλιν, θα εισβάλλει σε αυτόν σε ηλικία μόλις 11 ετών. Ξεκινά την «καριέρα» του ως παιδί για τα θελήματα, συνεχίζει κλέβοντας και πουλώντας παράνομα και διεισδύει, σταδιακά, στις πλέον διαβόητες συμμορίες μαφιόζων που δεν διστάζουν να σκοτώσουν εν ψυχρώ όποιον στέκεται εμπόδιο στα μεγαλειώδη σχέδιά τους. Αποκορύφωμα της εγκληματικής δραστηριότητάς του είναι η συμμετοχή του στην μεγάλη ληστεία του αεροδρομίου JFK, το 1978. Από κει και πέρα όμως ξεκινά η πτώση η οποία καταλήγει στη σύλληψή του, το 1980, για διακίνηση ναρκωτικών στα οποία έχει εθιστεί και ο ίδιος.

Γνωρίζοντας ότι οι πρώην συνεργάτες του τον ψάχνουν για να τον σκοτώσουν αποφασίζει να συνεργαστεί με την αστυνομία παρέχοντας πληροφορίες για τα σκοτεινά μυστικά της μαφίας οδηγώντας στην σύλληψη αρκετά ενεργά μέλη της. Αρχικά δέχεται να μπει σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων στη συνέχεια όμως πετάει από πάνω του το πέπλο της ανωνυμίας και βγαίνει ξανά στο φως δίνοντας συνεντεύξεις και κάνοντας αρκετές τηλεοπτικές εμφανίσεις, μέχρι το 2012 που θα φύγει από τη ζωή στα 60 του χρόνια. Μπορεί να μην ήταν πολλά τα χρόνια, εκείνος όμως δεν θα μπορούσε ποτέ να συμβιβαστεί με μια μεγάλη αλλά βαρετή ζωή.

Ένας γλυκός, παιχνιδιάρης και παθιασμένος συνεργάτης και λαμπρός ηθοποιός”

Η Jamie Lee Curtis, η οποία πρωταγωνίστησε με τον Λιότα στο δράμα “Dominic and Eugene” το 1988, έγραψε στο Twitter ότι “η δουλειά του ως ηθοποιός έδειξε την πολυπλοκότητά του ως ανθρώπινο ον” και ότι ήταν “ένας ευγενικός άνθρωπος”. Ο James Mangold, που σκηνοθέτησε τον Λιότα στο θρίλερ “Identity” το 2003, έγραψε επίσης στο Twitter: “Συγκλονισμένος και λυπημένος άκουσα τον θάνατο του Ray Liotta. Πέρα από τον σκληρό τύπο που φαινόταν εξωτερικά και τα πληγωμένα συναισθήματα των χαρακτηριστικών του, ήταν ένας γλυκός, παιχνιδιάρης και παθιασμένος συνεργάτης και λαμπρός ηθοποιός”.

Shocked and saddened to hear of Ray Liotta’s passing. Beyond the tough guy exterior and the tightly wound emotions of his signature characters, he was a sweet, playful and passionate collaborator and brilliant actor. RIP. pic.twitter.com/O5tueLlBMP — Mangold (@mang0ld) May 26, 2022

Η Viola Davis έγραψε επίσης “RIP Ray Liotta!! Μου άρεσε η δουλειά σου” ενώ η Rosanna Arquette ανέφερε στο Twitter: “Είμαι πραγματικά λυπημένη που ακούω ότι ο Ray Liotta πέθανε. Ήταν φίλος από παλιά και είναι πολύ λυπηρό. Γελάσαμε πολύ. Αναπαύσου εν ειρήνη φίλε μου”. Η συμπρωταγωνίστριά του στο Goodfellas, Lorraine Bracco, έγραψε στο Twitter ότι είναι “εντελώς συντετριμμένη”. “Μπορεί να είμαι οπουδήποτε στον κόσμο και οι άνθρωποι να έρθουν και να μου πουν ότι η αγαπημένη τους ταινία είναι το Goodfellas”, έγραψε. “Τότε πάντα ρωτούν ποιο ήταν το καλύτερο κομμάτι της ταινίας. Η απάντησή μου ήταν πάντα η ίδια… Ρέι Λιότα”.

I am utterly shattered to hear this terrible news about my Ray.

I can be anywhere in the world & people will come up & tell me their favorite movie is Goodfellas. Then they always ask what was the best part of making that movie. My response has always been the same…Ray Liotta. pic.twitter.com/3gNjJFTAne — Lorraine Bracco (@Lorraine_Bracco) May 26, 2022

Με αυτόν τον σκοτεινό αλλά και γοητευτικό χαρακτήρα, θα παραμείνει για πάντα άρρηκτα συνδεδεμένος ο Ρέι Λιότα, το ατίθασο καστανό αγόρι με τα μπλε σαν το βαθύ της θάλασσας μάτια που δεν έπαψαν ποτέ να αναζητούν νέες εμπειρίες και δυνατές συγκινήσεις..