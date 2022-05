Viral: Άνδρας ήθελε να γίνει σκύλος και τα κατάφερε

Ένας Ιάπωνας έγινε viral αφού ξόδεψε περισσότερα από 15.000 δολάρια για ένα απίστευτα ρεαλιστικό κοστούμι, ώστε να μπορέσει να εκπληρώσει το όνειρο ζωής του – να γίνει σκύλος. Ο άνδρας, που ακούει στο όνομα Toko-san, πλήρωσε στη Zeppet, εταιρεία που φτιάχνει κοστούμια για τηλεοπτικές διαφημίσεις και ταινίες, να δώσει «σάρκα και οστά» στην επιθυμία του. Το κοστούμι κόλεϊ κόστισε 15.709 δολάρια και χρειάστηκε 40 ημέρες και πολλές διορθώσεις για να δημιουργηθεί. Περιγράφοντας την έμπνευσή του για να γίνει ο καλύτερος φίλος του εαυτού του, ο Toko-San είπε: «Τα αγαπημένα μου είναι τα τετράποδα ζώα – ειδικά τα χαριτωμένα. Ανάμεσά τους, σκέφτηκα ότι ένα μεγάλο ζώο στο μέγεθός μου θα ήταν καλό, εκτιμώντας ότι θα ήταν ρεαλιστικό, οπότε επέλεξα να γίνω σκύλος».

A man from Japan has spent Rs 12 lakh to fulfill his lifelong dream of becoming a dog. Twitter user Toko-san has posted footage of himself on social media which have left the netizens stumped. #Dog #Japan #DogCostume #Animal #Bizarre #ViralVideo pic.twitter.com/zA5vdFIvfb

A #Japanese man fulfils his life-long ambition of becoming a DOG after spending two-million Yen (£12,500) on a costume.

He goes by the name of Toko-san, commissioned an agency called #Zeppet who spent 40 days making the bespoke Collie outfit & all over SM, I kid u not 🙄 pic.twitter.com/58lQejYGks

— Mr Pål Christiansen 🇳🇴😍🇬🇧 (@TheNorskaPaul) May 26, 2022