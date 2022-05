Wind Media απάτη: Κατέρρευσε «πυραμίδα» στην Ελλάδα για εισόδημα μέσω «likes»

Ένα επιχειρηματικό πυραμιδικό σχήμα στον χώρο των social media, που βασιζόταν στην αξία των «likes» στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, κατέρρευσε. Εκτιμάται, για την ώρα ανεπίσημα, ότι τα θύματα της απάτης στην Ελλάδα είναι περίπου 600.000, ενώ τα χρήματα που χάθηκαν πλησιάζουν τα 2 δισ. ευρώ. Πρόκειται για τη Wind Media, η οποία υποσχόταν έξτρα εισόδημα στους χρήστες που θα έκαναν «like» σε συγκεκριμένες διαφημίσεις, λογαριασμούς, βιντεάκια και stories που ανεβαίνουν στα social media. H εγγραφή νέων μελών ήταν μετ’ αμοιβής, με την εταιρεία να υποστηρίζει ότι το ποσό αυτό θα αποσβενόταν από τα έσοδα που θα προσέφερε η Wind Media στο μέλος της, σε διάστημα μικρότερο του μηνός.

Ο εγγεγραμμένος χρήστης έπρεπε να παρακολουθήσει ένα βίντεο, συνήθως στο YouTube, να κάνει «like», καθως και εγγραφή στο κανάλι μέσω του οποίου προβαλλόταν το βίντεο. Στη συνέχεια, έπρεπε να στείλει screenshot της οθόνης στη Wind Media, που θα αποδείκνυε ότι έχει πραγματοποιήσει σωστά τα «like», «follow» ή «subscription». Για κάθε νέο μέλος που θα προσκαλούσε, ο εγγεγραμμένος VIΡ χρήστης θα λάμβανε 15% προμήθεια επί των κερδών του νέου χρήστη. Σύμφωνα με την περιγραφή στην ανενεργή τις τελευταίες ημέρες ιστοσελίδα της, η Wind Media ιδρύθηκε το 2020 με έδρα τη Σιγκαπούρη ως πλατφόρμα δικτύωσης-διαφήμισης και παθητικού εισοδήματος.

«Δεν θα βρεις ούτε έναν που να μην έβγαλε κασέρι απ’ αυτό, ψάξε το μπρο», είναι μια από τις ατάκες που έγραφαν οι «κράχτες».

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Καθημερινή», η εταιρεία φερόταν να σχετίζεται με ομώνυμη εταιρεία της Σιγκαπούρης (Wind Media PTE Ltd) και υποστήριζε ότι συνεργάζεται με τον όμιλο μέσων ενημέρωσης της Σιγκαπούρης, Mediacorp. Ωστόσο, παρότι είναι άγνωστο εάν η Wind Media στην Ελλάδα σχετίζεται με τη Wind Media της Σιγκαπούρης, η Mediacorp, που ανήκει στον κρατικό κολοσσό της Σιγκαπούρης Temasek Holdings Ltd, έχει διαψεύσει ότι η Wind Media PTE Ltd αποτελεί εταίρο της.

Με τις πληρωμές να γίνονται μόνο σε κρυπτονομίσματα (USDT) και την πλατφόρμα της Wind Media να είναι εκτός λειτουργίας τα τελευταία εικοσιτετράωρα, οι εγκέφαλοι του διαδικτυακού αυτού «σχήματος Πόντσι» έχουν καταφέρει να αποσπάσουν σημαντικά χρηματικά ποσά, των οποίων το ύψος δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με ακρίβεια. Για την ώρα έχει κατατεθεί μόνο μικρός αριθμός καταγγελιών για την υπόθεση στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Πάνω από 10.000 μέλη η ελληνική Wind Media

Η ελληνική Wind Media εκτιμάται ότι είχε πάνω από 10.000 μέλη που αγόρασαν τα πακέτα της. Ενα από αυτά, που αγόραζε κάποιος με 600 ευρώ, έπρεπε να κάνει 15 like την ημέρα με εξασφαλισμένο μηνιαίο εισόδημα 765 ευρώ. Αλλα πακέτα υπόσχονταν ως και 4.000 τον μήνα. Τα μέλη έπρεπε να στείλουν στην εταιρεία screenshot που αποδείκνυαν ότι όντως εκτέλεσαν τα βήματα για το like. Όσοι έφερναν νέα μέλη στην εταιρεία είχαν υπέρ τους μια προμήθεια της τάξης του 15%, ένα κλασικό «τυράκι» για το στήσιμο μιας πυραμίδας.