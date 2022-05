Σενεγάλη – φωτιά σε νοσοκομείο: Νεκρά 11 νεογέννητα

Αδιανόητη τραγωδία σημειώθηκε την Τετάρτη στη Σενεγάλη, όταν έντεκα νεογέννητα έχασαν τη ζωή τους, από πυρκαγιά που ξέσπασε σε νοσοκομείο στην Τιβαουάν, περίπου 120 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Ντακάρ. «Μόλις ενημερώθηκα με οδύνη και κατάπληξη για τον θάνατο 11 νεογέννητων στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο τμήμα νεογνολογίας του (δημόσιου) νοσοκομείου» της Τιβαουάν, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της αφρικανικής χώρας Μακί Σαλο, μέσω Twitter, χωρίς να δώσει διευκρινίσεις για τις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία. Η πυρκαγιά στην παιδιατρική του νοσοκομείου Abdou Aziz Dabakh οφείλεται σε βραχυκύκλωμα, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Τιβαουάν. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που αναπτύχθηκαν στο σημείο δεν έχουν δώσει ακόμη λεπτομέρειες για τα αίτια της πυρκαγιάς.

