Τέξας μακελειό: 18χρονος σκόρπισε τον θάνατο σε δημοτικό σχολείο – Έκτακτο διάγγελμα Μπάιντεν

Παγκόσμιο σοκ έχει προκαλέσει το νέο μακελειό στις ΗΠΑ, αυτή τη φορά σε περιοχή του Τέξας, με τραγικό απολογισμό 21 νεκρούς, οι περισσότεροι μαθητές. Ενας 18χρονος σκόρπισε τον θάνατο, όταν εισέβαλε σε δημοτικό σχολείο και εκτέλεσε 19 μαθητές και 2 εκπαιδευτικούς, αλλά και τραυματίζοντας αρκετούς ακόμη. Αυτός είναι ο τελευταίος απολογισμός της φονικής, πολύνεκρης επίθεσης που συγκλόνισε όχι μόνο την τοπική κοινωνία της πόλης Ουβάλντε, περίπου 130 χιλιόμετρα δυτικά από το Σαν Αντόνιο, στο Τέξας, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Νεκρός από τα πυρά αστυνομικών έπεσε και ο 18χρονος δράστης, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο κυβερνήτης του Τέξας, Γκρεγκ Αμποτ. Τα κίνητρα του δράστη της επίθεσης, μιας από τις χειρότερες του είδους εδώ και χρόνια στις ΗΠΑ, παραμένουν άγνωστα μέχρι στιγμής.

Σκότωσε και τη γιαγιά του πριν το μακελειό στο σχολείο

Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το CNN, προτού ο 18χρονος εισβάλει και εκτελέσει εν ψυχρώ μαθητές και εκπαιδευτικούς στο δημοτικό σχολείο του Ουβάλντε, πυροβόλησε και σκότωσε και τη γιαγιά του, που ούτε αυτή γλίτωσε από το μένος του δράστη. Η ταυτότητα του δράστη έγινε γνωστή, με τον κυβερνήτη του Τέξας, Γκρεγκ Άμποτ, να αποκαλύπτει το όνομα του 18χρονου. Πρόκειται για τον Σαλβαντόρ Ράμος, μαθητή λυκείου της περιοχής, ο οποίος εκτέλεσε εν ψυχρώ 19 μαθητές -ηλικίας 7 με 11 ετών- και 2 εκπαιδευτικούς, σε ακόμη μία τραγωδία που βυθίζει εκ νέου τις ΗΠΑ στον συνεχιζόμενο εφιάλτη των επιθέσεων με τη χρήση πυροβόλων όπλων μέσα σε σχολικά ιδρύματα. Στο μεταξύ, τόσο στο Twitter, όσο και σε διεθνή Μέσα, κυκλοφόρησε και η φωτογραφία του 18χρονου Σαλβαντόρ Ράμος.

Σύμφωνα με τον Πιτ Αρεντόντο, αξιωματικό της αστυνομίας που ανέλαβε να διενεργήσει την έρευνα, ο έφηβος έδρασε μόνος. Ο υπαξιωματικός Εστράντα είπε πως δεν ξέρει αν ήταν γνωστός στις αρχές. Οι αρχές προσπαθούν ακόμη να συλλέξουν στοιχεία «για το προφίλ του», «τα κίνητρά του», «τους τύπους των όπλων που χρησιμοποίησε και αν τα κατείχε νόμιμα», σύμφωνα με τον κυβερνήτη Άμποτ. Πρώην συμμαθητής του είπε ότι ο Σαλβαδόρ Ράμος ήταν θύμα bullying στο σχολείο του και οι συμμαθητές του τον κοροϊδεύαν για τον τρόπο που ντυνόταν και την οικογένειά του, που ήταν φτωχή. Ο Ράμος τα τελευταία χρόνια του σχολείου δεν εμφανιζόταν στην τάξη. Οι δυο τους δεν είχαν πολλές επαφές ειδικά μετά το σχολείο, ωστόσο ανά διαστήματα έπαιζαν στο Xbox και συνομιλούσαν μέσω της πλατφόρμας. Ο έφηβος δούλευε στα Wendy’s και οι συνάδελφοί του τον χαρακτήρισαν πολύ ήσυχο και αντικοινωνικό.

Το προφίλ του δράστη και οι προειδοποιήσεις για το μακελειό

Ο Σαλβαδόρ Ράμος, διατηρούσε λογαριασμό στο Instagram στον οποίο είχαν αναρτηθεί τρεις φωτογραφίες. Μάλιστα, στη μια εμφανίζεται ο ίδιος ενώ στις άλλες δύο όπλα και ένας γεμιστήρας. Ο 18χρονος φέρεται να στείλει μήνυμα λέγοντας «θα το κάνω» σε έναν άλλο χρήστη του Instagram, ο οποίος αρνείται ωστόσο ότι είχε σχέση μαζί του. Η κάτοχος του λογαριασμού αυτού, σύμφωνα με την New York Post, είχε γίνει tag στις φωτογραφίες του Ράμος ο οποίος πριν από ημέρες τις είχε στείλει μηνύματα στα οποία έγραφε, μεταξύ άλλων, «έχω ένα μυστικό». Η ίδια, μάλιστα είχε ρωτήσει τον 18χρονο μακελάρη γιατί την είχε κάνει tag στις φωτογραφίες.

«Θα αναδημοσιεύσεις τις φωτογραφίες μου;» είχε ζητήσει με μήνυμα ο Ράμος στην κοπέλα αυτή στις 12 Μαΐου. «Τι σχέση έχουν τα όπλα με μένα» του απάντησε εκείνη την περασμένη Παρασκευή με τον Ράμος να απαντά «απλά ήθελα να σε κάνω tag». Η επόμενη επικοινωνία των δύο έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης όταν ο Ράμος έστειλε το μήνυμα «θα το κάνω».«Ποιο πράγμα;» τον ρώτησε η κοπέλα για να πάρει την απάντηση «θα σου πω πριν τις 11 το πρωί». Το επόμενο μήνυμά του ήταν «έχω ένα μυστικό που θέλω να σου πω».

Το τελευταίο μήνυμά του να είναι στις 9:16 το πρωί της Τρίτης, λίγη ώρα πριν το μακελειό, στο οποίο έγραψε: «Ima air out».

Εργαζόταν σε τοπικό κατάστημα

Ο δράστης, όπως έγινε γνωστό, δούλευε σε ένα τοπικό κατάστημα Wendy’s, όπως δήλωσε στο CNNi ένας από τους επικεφαλής του εστιατορίου. Ο Άντριαν Μέντες, βραδινός μάνατζερ στο Wendy’s, είπε ότι ο Ράμος ήταν κλειστός χαρακτήρας. «Ήταν ήσυχος, δεν έλεγε πολλά. Δεν συναναστρεφόταν με τους άλλους υπαλλήλους», είπε. «Δούλεψε, πληρώθηκε και μπήκε για να πάρει την επιταγή του», σημείωσε.

Ο ίδιος δεν ήξερε τον Ράμος σε προσωπικό επίπεδο ενώ δεν τον έβλεπε τις περισσότερες μέρες καθώς δούλευαν σε διαφορετικές βάρδιες. Ο Ράμος εργαζόταν από τις 11 το πρωί έως τις 4 με 5 το απόγευμα, πέντε ημέρες την εβδομάδα από τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τον Μέντες.

Παιδιά 7 έως 11 ετών οι νεκροί μαθητές

Η σφαγή διαπράχθηκε στο πρωτοβάθμιο σχολείο Ρομπ, όπου πάνε παιδιά που διαμένουν στο Ουβάλντε. Πάνω από 500 παιδιά, σχεδόν το 90% με λατινοαμερικάνικη καταγωγή, πήγαιναν εκεί το σχολικό έτος 2020-2021, σύμφωνα με δημόσια δεδομένα της πολιτείας του αμερικανικού νότου. Για τους μαθητές, τα μαθήματα ολοκληρώνονταν αύριο Πέμπτη. Το σχολείο, με σύνθημα «Live. Learn. Love. Lead» («Ζήσε. Μάθε. Αγάπησε. Ηγήσου», θα παραμείνει κλειστό σήμερα και αύριο, τελευταίες ημέρες της σχολικής χρονιάς.

Elementary school teacher Bernie Gores died sheltering his students from gunfire at Robb Elementary school in Uvalde, Texas. RIP. pic.twitter.com/FO66BACwk4 — Xanny Tanner (@tcctanner) May 24, 2022

Heres a collage of all the kids that went missing today in texas, if you have any info; please keep a lookout and contact the Uvalde Texas Police Department pic.twitter.com/akeuRiJEFe — ~ P O C K Y ~ (@thottywithanA) May 25, 2022

Ten-year-old Xavier Lopez was one of the 19 students who died in Tuesday’s school shooting in #Uvalde, Texas. His cousin said his mom was at his awards ceremony hours before the shooting, not knowing it would be the last time she would see him alive. https://t.co/lgbe4mvp8D pic.twitter.com/iDZoLaPsif — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) May 25, 2022

Eva Mireles. The 4th grade teacher who was murdered in Uvalde, Texas today.

From her aunt, Lydia Martinez Delgado: "I'm furious that these shooting continue, these children are innocent, rifles should not be easily available to all." pic.twitter.com/o2g7yROx1T — Cecilia Vega (@CeciliaVega) May 25, 2022

Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν παιδιά να απομακρύνονται εσπευσμένα από το κτίριο, κατά μικρές ομάδες, προς τα χαρακτηριστικά κίτρινα σχολικά λεωφορεία, μπροστά στο σχολείο. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι, ένα κοριτσάκι 10 ετών και μια γυναίκα 66 ετών, νοσηλεύονταν «σε κρίσιμη κατάσταση» στο University Health, στο Σαν Αντόνιο, ανακοίνωσε το νοσοκομείο.

Εκτακτο διάγγελμα Μπάιντεν για το μακελειό στο Τέξας: «Αηδιασμένος και κουρασμένος -Πρέπει να δράσουμε»

Στο μεταξύ, ο Τζο Μπάιντεν απηύθυνε έκτακτο διάγγελμα στον αμερικανικό λαό αμέσως μετά την επιστροφή του από την Ασία λόγω του μακελειού στο Τέξας, δηλώνοντας «αηδιασμένος και κουρασμένος» από τη μάστιγα των μακελειών στις ΗΠΑ. Ο Αμερικανός πρόεδρος επισήμανε ότι πρέπει να αναληφθεί δράση στις ΗΠΑ προκειμένου να αντιμετωπιστεί η μάστιγα αυτή των επιθέσεων με τη χρήση πυροβόλων όπλων, παρά την ισχυρή επιρροή που διαθέτει το λόμπι της οπλοκατοχής στο Κογκρέσο.

Μπάιντεν: «Ανάστημα μπροστά στο λόμπι της οπλοκατοχής»

«Πότε για τ’ όνομα του Θεού θα ορθώσουμε το ανάστημά μας μπροστά στο λόμπι των όπλων;» διερωτήθηκε ο 78χρονος Δημοκρατικός αρχηγός του κράτους. «Είμαι αηδιασμένος και κουρασμένος από όλο αυτό», πρόσθεσε. Χαρακτήρισε αδιανόητο το γεγονός ότι σχολιαρόπαιδα βλέπουν τους φίλους τους να πεθαίνουν λες και βρίσκονται σε πεδίο μάχης, ενώ είναι στα σχολεία τους. Παρότι αναγνώρισε πως είναι πολλά αυτά που δεν γνωρίζουν ακόμη οι αμερικανικές αρχές για τη σφαγή στο Τέξας, τόνισε πως θεωρεί λάθος οποιοσδήποτε 18χρονος να είναι σε θέση να αγοράζει όπλα, όπως τουφέκια εφόδου.

“I am sick and tired of it. We have to act,” President Biden says of mass shootings as he calls for gun reform while addressing the nation after Tuesday’s mass shooting at Robb Elementary School in Uvalde, Texas. 18 children and one adult were killed. https://t.co/oENT1Kbv27 pic.twitter.com/zAbM18IdrM — CNN (@CNN) May 25, 2022

"What are we doing?” | Sen. Chris Murphy delivered an emotional plea for action on the Senate floor following the shooting at Robb Elementary School in Uvalde, Texas, that left 14 students and a teacher dead. https://t.co/HTxSIjqgSQ pic.twitter.com/7muDA0oCX9 — CNN (@CNN) May 24, 2022

«Πρέπει να δράσουμε»

Διεμήνυσε πως οι Αμερικανοί δεν θα ξεχάσουν αυτούς που παρεμποδίζουν ή καθυστερούν την προώθηση νομοθεσίας για την οπλοκατοχή που είναι βασισμένη στην κοινή λογική. «Πρέπει να δράσουμε», επέμεινε ο κ. Μπάιντεν. «Μπορούμε να κάνουμε τόσο πολλά περισσότερα».

ΗΠΑ: Μεσίστιες οι σημαίες με εντολή Μπάιντεν

Την ίδια ώρα, με εντολή του Τζο Μπάιντεν οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες στις ΗΠΑ, μέχρι και το προσεχές Σάββατο, μετά το μακελειό στο Τέξας και τον θάνατο 21 ατόμων.

President Joe Biden has directed that American flags be flown at half-staff through sunset Saturday in honor of the victims of the mass shooting at Robb Elementary School in Uvalde, Texas. Biden will address the nation at 8:15 p.m. EDT. https://t.co/LtEKSm0Ngy pic.twitter.com/sjqRMGqagv — The Associated Press (@AP) May 24, 2022

Συγκεκριμένα, ο Τζο Μπάιντεν διέταξε οι σημαίες των ΗΠΑ να κυματίζουν μεσίστιες στον Λευκό Οίκο, σε όλα τα δημόσια κτίρια και τους δημόσιους χώρους ως το Σάββατο 28η Μαΐου, σε «ένδειξη σεβασμού για τα θύματα» της επίθεσης νεαρού ενόπλου σε σχολείο του Τέξας, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του.