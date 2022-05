F35 Ελλάδα: Ανοίγει ο δρόμος για την αγορά

Αμεσα ξεκινούν οι διαδικασίες για την απόκτηση μαχητικών F-35 από την Ελλάδα. Μετά το ξεκάθαρο ενδιαφέρον που έκανε γνωστό με τον πλέον επίσημο τρόπο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Τζο Μπάιντεν, κατά την παρουσία του στο Κογκρέσο και στο περιθώριο των κοινών δηλώσεων των δύο ηγετών, πλέον οι εξελίξεις για τη συμμετοχή της χώρας στο πρόγραμμα των F-35 «τρέχουν» ταχέως.

Ετσι, όπως έγινε γνωστό, κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Νίκου Παναγιωτόπουλου με στελέχη του Προγράμματος (JSF PO – Joint Strike Fighter Program Office) για το μαχητικό αεροσκάφος F-35, στην οποία συμμετείχε και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζορτζ Τσούνης, ο υπουργός Εθνικής Αμυνας τόνισε ότι η διαδικασία απόκτησης αεροσκαφών F-35, τα οποία θα καλύψουν προβλεπόμενες επιχειρησιακές απαιτήσεις της Πολεμικής Αεροπορίας, θα ξεκινήσει άμεσα.

Κατά τη συνάντηση, επισημάνθηκε ότι η απόκτηση των μαχητικών F-35, η οποία θα ενισχύσει, περαιτέρω, την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας και τη διαλειτουργικότητα των Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος και ΗΠΑ, αντανακλά και το στρατηγικό επίπεδο των διμερών αμυντικών σχέσεων.

Great to talk with Minister @npanagioto about Greece acquiring 🇺🇸 F-35s. @PrimeministerGR's message received! We're rolling up our sleeves and getting to work. F-35s will strengthen Greece’s defense capabilities, deepen 🇺🇸🇬🇷 and NATO interoperability, securing regional stability. pic.twitter.com/lrQj8teFsq

— George J. Tsunis (@USAmbassadorGR) May 24, 2022