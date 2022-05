Γιάννης Αντετοκούνμπο: Πρώτος και με… διαφορά

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ψηφίστηκε στην καλύτερη πεντάδα του ΝΒΑ για τη σεζόν 2021-22, αποτέλεσμα που λίγο πολύ ήταν αναμενόμενο. Μπορεί να μην επικράτησε του Νίκολα Γιόκιτς όσον αφορά το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της σεζόν ωστόσο ψηφίστηκε στην καλύτερη πεντάδα του ΝΒΑ για τη σεζόν 2021-22. Και όχι μόνο ψηφίστηκε, αλλά… κυριάρχησε στην ψηφοφορία!

Συγκεκριμένα ήταν ο μοναδικός παίκτης που είχε το 100/100 των ψήφων για την πρώτη πεντάδα, με τους Λούκα Ντόντσιτς και Νίκολα Γιόκιτς να ήταν στην δεύτερη θέση της λίστας με 88/100 ψήφους για την All NBA First Team. Οι υπόλοιποι δύο παίκτες που συμπλήρωσαν την καλύτερη πεντάδα ήταν οι Ντέβιν Μπούκερ και Τζέισον Τέιτουμ.

The Kia All-NBA First Team is made up entirely of players age 27 or younger for the first time since the 1954-55 season.

More ➡️ https://t.co/nzFuNn37iT

Voting results ⬇️ pic.twitter.com/62uiQpWv4o

— NBA Communications (@NBAPR) May 25, 2022