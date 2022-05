Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – BBC: Η γκάφα του καναλιού που εξόργισε τους οπαδούς

Σε ένα μεγάλο λάθος, αλλά ταυτόχρονα ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, υπέπεσε το BBC. Όπως είναι γνωστό, αυτά συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Ενδεικτική περίπτωση είναι το σφάλμα στο οποίο υπέπεσε το BBC, καθώς την ώρα που προβαλλόταν το αθλητικό δελτίο στη διάρκεια ενημερωτικής εκπομπής, εμφανίστηκε ένα σουπεράκι στις οθόνες που έγραφε: «Manchester United are rubbish», δηλαδή σε ελεύθερη μετάφραση στα ελληνικά «η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι για τα μπάζα». Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι οπαδοί και γενικότερα οι υποστηρικτές των «κόκκινων διαβόλων» να αντιδράσουν έντονα και φυσικά να… σπάσουν το τηλεφωνικό κέντρο του ραδιοτηλεοπτικού φορέα της Μεγάλης Βρετανίας για να παραπονεθούν.

Έτσι, η παρουσιάστρια της ζωντανής εκπομπής κλήθηκε να απολογηθεί εκ και να εξηγήσει τι συνέβη. Όπως τόνισε η παρουσιάστρια του BBC, με σαφή την αμηχανία στον τόνο της φωνής της, όλα οφείλονται στην επίδειξη του συστήματος που περνά τους τίτλους ειδήσεων στο κάτω μέρος της οθόνης. Ο εκπαιδευόμενος έγραψε έναν… τυχαίο τίτλο στο πλαίσιο του μαθήματος, όπως δήλωσε η παρουσιάστρια, όμως από λάθος τον εμφάνισε στον «αέρα». Κάτι που σίγουρα άπαντες θα ήθελαν να αποφύγουν.

I really hope the trainee doesn’t feel too bad.

Because honestly that mistake was actually legendary and we all salute you.

— Scott Bryan (@scottygb) May 24, 2022