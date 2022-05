Φεστιβάλ Καννών 2022 – Σάρον Στόουν: Η θεαματική εμφάνιση στο κόκκινο χαλί

Η Σάρον Στόουν έκανε μια θεαματική εμφάνιση στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ των Καννών.

Φορώντας μια εντυπωσιακή δημιουργία του οίκου Dolce & Gabbana, η διάσημη ηθοποιός του Χόλιγουντ τράβηξε επάνω της όλα τα βλέμματα.

Η Σάρον Στόουν έδωσε το παρών στην πρεμιέρα της ταινίας «Forever Young» και πρόσθεσε άλλη μια εντυπωσιακή red carpet εμφάνιση στο ενεργητικό της.

Η ηθοποιός χαιρέτησε τα πλήθη και οι φωτογράφοι δεν σταμάτησαν λεπτό να την απαθανατίζουν.

.@sharonstone at the Forever Young (Les Amandiers)" at The 75th Annual Cannes Film Festival.#Cannes2022 pic.twitter.com/7qd7pYqZaB

— #Cannes2022 (@AwardShowUpdate) May 22, 2022