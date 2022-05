Κατάληψη Αζοφστάλ Μαριούπολη: Συγκλονιστικό βίντεο από το εργοστάσιο

Συγκλονίζει το βίντεο που κατέγραψε Ουκρανός μαχητής στο Αζοφστάλ της Μαριούπολης, πριν παραδοθεί στους Ρώσους. Ανατριχιαστικά είναι τα πλάνα από το εσωτερικό του εργοστασίου Αζοφστάλ, μετά τη ρωσική πολιορκία που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές.

Η ογκώδης, μεταλλική κατασκευή της χαλυβουργίας Αζοφστάλ έχει ισοπεδωθεί, τα σίδερα έχουν σπάσει, η οροφή είναι γεμάτη τρύπες και φαίνεται ο γκρίζος ουρανός. Οι ρωσικές επιθέσεις κατά της Μαριούπολης μετέτρεψαν το επιβλητικό εργοστάσιο σε παλιοσίδερα, καθώς το Αζοφστάλ σφυροκοπήθηκε ανηλεώς επί εβδομάδες, όσο στο εσωτερικό του βρίσκονταν παγιδευμένοι στρατιώτες, αλλά και άμαχοι. Νωρίτερα, οι μαχητές του τάγματος Αζόφ μάς έδωσαν την ευκαιρία να δούμε τι συμβαίνει στο εσωτερικό του εργοστασίου, το οποίο αποτέλεσε το τελευταίο προπύργιο της αντίστασης των Ουκρανών μαχητών εναντίον του κατακτητή, σε φωτογραφίες που επικεντρώνονταν στα τραύματα των στρατιωτών. Τώρα, σε ένα νέο βίντεο, μπορούμε να δούμε καλύτερα τις καταστροφές που προκάλεσαν οι ρωσικές επιθέσεις στις ίδιες τις εγκαταστάσεις του αχανούς εργοστασίου.

Κάτω από τις σταγόνες της βροχής, ο Ντμίτρο Κοζάτσκι τράβηξε το βίντεο αυτό στο εσωτερικό του Αζοφστάλ. Στα πλάνα βλέπουμε τον Ουκρανό μαχητή να κυκλοφορεί σε ένα ανατριχιαστικά άδειο, εντελώς κατεστραμμένο εργοστάσιο, που μοιάζει με άμορφη μάζα μεταλλικών κατασκευών. Το βίντεο έχει αναρτήσει στο Twitter ο Αντόν Γκερασένκο, σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών της Ουκρανίας. Ο Γκερασένκο συνοδεύει την ανάρτησή του με τη λεζάντα: «”Το οχυρό της Μαριούπολης. Τελευταία ημέρα στο Αζοφστάλ”. Ο Ουκρανός μαχητής Ντμίτρο Κοζάτσκι τράβηξε αυτό το βίντεο κατά τη διάρκεια της τελευταίας του ημέρας στο πολιορκημένο εργοστάσιο, προτού παραδοθεί για να γίνει αιχμάλωτος πολέμου».

Η πολιορκία του Αζοφστάλ έληξε πριν από μερικές ημέρες, όταν οι Ρώσοι ανακοίνωσαν ότι το εργοστάσιο έχει εκκενωθεί και πως οι τελευταίοι εναπομείναντες Ουκρανοί μαχητές είχαν παραδοθεί στις ρωσικές δυνάμεις. Η τύχη των Ουκρανών που παραδόθηκαν δεν είναι ξεκάθαρη για την ώρα, καθώς έχουν μεταφερθεί σε ρωσικά εδάφη με λεωφορεία, αφότου απομακρύνθηκαν από τη Μαριούπολη, που έχει πλέον πέσει στα χέρια των δυνάμεων της Ρωσίας.

"#Mariupol Fortress. Last day at #Azovstal." Ukrainian Warrior Dmytro Kozatsky @Kozatsky_D shot this video on his last day at the sieged plant before he surrendered to become a POW.#UkraineRussiaWar #StandWithUkraine pic.twitter.com/uBhr9EWNhr

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 21, 2022