Καναδάς κακοκαιρία: Αυξήθηκαν οι νεκροί, 300.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Διπλασιάστηκε χθες ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων των σφοδρών καταιγίδων που σάρωσαν τομείς του ανατολικού Καναδά. Οι αρχές να κάνουν πλέον λόγο για οκτώ νεκρούς, κυρίως από πτώσεις δένδρων. Ο όγδοος θάνατος διαπιστώθηκε το Σάββατο στον ποταμό Ουταουέ, όπου πνίγηκε γυναίκα που έκανε κανό όταν το μικρό σκάφος ανατράπηκε. Σφοδροί άνεμοι, ταχύτητας 140 χιλιομέτρων την ώρα και πλέον, σφυροκόπησαν το Σάββατο τον ανατολικό Καναδά, κατά τη διάρκεια σφοδρών καταιγίδων του είδους που αποκαλείται «Ντερέτσο».

#OTTAWA Footage Of A Tornado Caught On Camera During Yesterday’s Thunder Storm 🌪⛈🇨🇦🌎 pic.twitter.com/wcjAJXc1uI

— Canada To The WRLD (@CanadatotheWrld) May 23, 2022