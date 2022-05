Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 84 – 74: Αποθέωση Πρίντεζη εν μέσω δακρύων

Η Μπαρτσελόνα επικράτησε του Ολυμπιακού με 84-74 στον μικρό τελικό της Euroleague ο οποίος είχε την ένταση του… μεγάλου. Το πάρτι 12.000 οπαδών των «ερυθρόλευκων» δεν είχε σταματημό σε μία έκφραση λατρείας για τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίκτες του. Η Μπαρτσελόνα ξεκίνησε την αναμέτρηση κυρίως χάρη στην πιο ορθή επιθετική της λειτουργία με αποτέλεσμα να προηγηθεί γρήγορα με 10-2 (4’). Ο Ουόκαπ με τρίποντο και ασίστ στον Βεζένκοβ φρόντισε να φέρει πιο κοντά τον Ολυμπιακό (10-7, 6’), η «ερυθρόλευκη» άμυνα αύξησε το επίπεδο έντασης και η είσοδος του Σλούκα βελτίωσε την κυκλοφορία της μπάλας (20-18, 10’).

Η δεύτερη περίοδος τουλάχιστον στο ξεκίνημά της περιελάμβανε λάθη εκατέρωθεν τα οποία στην άλλη πλευρά μετατρέπονταν σε lay up με αποτέλεσμα το 28-28, (15’). Λαρεντζάκης και Ζαν Σαρλ είχαν φέρει ενέργεια και ο Σλούκας στην άλλη πλευρά του γηπέδου έδωσε προβάδισμα με 30-31. Οι δύο ομάδες εναλλάσσονταν στο προβάδισμα, ωστόσο στο τελευταίο λεπτό με σερί 8-0 οι Καταλανοί προηγήθηκαν με 45-38.

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε όπως τελείωσε η προηγούμενη, δηλαδή με τους Σανλί και Μίροτιτς να σκοράρουν από τα 6.75 και να στέλνουν την Μπαρτσελόνα στο +13 (57-42, 25’). Ο Βεζένκοβ βρήκε έξι διαδοχικούς πόντους κι έριξε την διαφορά στους 8 πόντους (60-52, 28’), μόνο που η άμυνα του Ολυμπιακού είχε σφίξει για τα καλά και δεν επέτρεπε τίποτα στους Καταλανούς (62-56, 30’).

Το παιχνίδι εξελισσόταν σε ντέρμπι, Μπαρτζώκας και Γιασικεβίτσιους μίκρυναν το rotation γιατί πολύ απλά ήθελαν τη νίκη για το γόητρο και οι Πειραιώτες για να ευχαριστήσουν τους 12.000 οπαδούς τους. Η Μπαρτσελόνα βρέθηκε στο +8 όμως ο Σλούκας πήρε την κατάσταση στα χέρια του και πολύ γρήγορα έβαλε ξανά στο παιχνίδι τους «ερυθρόλευκους» (68-65, 36’). Η Μπαρτσελόνα ήταν η ομάδα που έκλεισε καλύτερα την αναμέτρηση και πήρε την ανούσια νίκη με 84-74.

Ο Γιώργος Πρίντεζης ήταν το πρόσωπο του μικρού τελικού του Final Four της Euroleague ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και τον Ολυμπιακό. Ο Γιώργος Πρίντεζης γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους του Ολυμπιακού, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να τον ρίχνει στο παρκέ στο τελευταίο λεπτό του αγώνα ενώ όλα είχαν κριθεί και όλο το γήπεδο να τον χειροκροτεί. Αυτό είναι εξαιρετικά πιθανό να είναι το τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Γιώργου Πρίντεζη, με τον κόσμο να φωνάζει ρυθμικά το όνομα του.

Ο ίδιος αποχώρησε δακρυσμένος στο φινάλε του αγώνα έχοντας δεχτεί σε όλη τη διάρκεια αυτού την αγάπη και την αποθέωση από τον κόσμο των ερυθρολεύκων. Ο Γιώργος Πρίντεζης είχε γνωρίζει την αποθέωση από τον κόσμο του Ολυμπιακού και στην ανάπαυλα του πρώτου μέρους. Στο ημίχρονο του μικρού τελικού με την Μπαρτσελόνα ο αρχηγός του Ολυμπιακού έκανε δηλώσεις στο κανάλι της Euroleague και στον Τζο Αρλάουκας, με τον κόσμο της ομάδας να φωνάζει ρυθμικά το όνομα του.

.@olympiacosbc fans have a lot of love to give to Georgios Printezis 👀

Just listen…#F4GLORY pic.twitter.com/qZAsvBHyBq

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 21, 2022