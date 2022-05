Φεστιβάλ Καννών 2022 – Τζούλια Ρόμπερτς: Το ανδρόγυνο look σε άλλο επίπεδο

Μετά από αρκετά χρόνια απουσίας, η Τζούλια Ρόμπερτς επέστρεψε στο φεστιβάλ των Καννών με μια grande εμφάνιση σε total black με μόνη λάμψη τα πολυτελή κοσμήματά της και το λαμπερό χαμόγελό της. H σταρ η οποία λατρεύει τα κοστούμια, αναβάθμισε ακόμα περισσότερο το look της συνδυάζοντας το jumpsuit με το σμόκιν. Η σταρ παρακολούθησε δύο εκδηλώσεις σε μια νύχτα στο Φεστιβάλ Καννών 2022, η πρώτη στην πρεμιέρα της ταινίας Armageddon Time, όπου περπάτησε στο κόκκινο χαλί και τα φλας πήραν φωτιά. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός ήταν καλεσμένη της προέδρου της Chopard, Caroline Scheufele, και φρόντισε να κάνει μια άψογη εμφάνιση, ιδανική για το concept που έπρεπε να εξυπηρετήσει.

Julia Roberts looks dazzling at the premiere of #ArmageddonTime at #CannesFilmFestival. https://t.co/PkaGtukx5j pic.twitter.com/OHFHHgdQEE

— Variety (@Variety) May 19, 2022