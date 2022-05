Τα καλύτερα τηγανητά πιάτα στον κόσμο: Η λίστα του Cnn

Τα καλαμαράκια, βρίσκουν θέση στη λίστα του CNN με τα 30 καλύτερα τηγανητά πιάτα στον κόσμο. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το CNN μπορεί στην πρώτη θέση να συναντάμε την ιαπωνική τεμπούρα λαχανικών, ωστόσο, η χώρα μας δεν λείπει από τη λίστα. Ανάμεσα στα 30 καλύτερα τηγανητά πιάτα βρίσκεται το καλαμαράκι, το οποίο μοιράζεται σε Ιταλία και Ελλάδα. «Τηγανισμένο ή παναρισμένο σερβίρεται με λεμόνι, είτε με μαρινάδα είτε με κρεμώδη σάλτσα με βάση τη μαγιονέζα. Αυτό το πιάτο από ελληνική και ιταλική σπεσιαλιτέ παραθαλάσσιων περιοχών έχει φτάσει σε πολυτελή αμερικανικά εστιατόρια ως ένα mainstream ορεκτικό», γράφει το CNN.

«Για πρώτη φορά αναφέρθηκε από τους New York Times το 1975, αυτά τα απλά δαχτυλίδια από καλαμάρια μπορεί να μην είναι τόσο μοντέρνα όσο ήταν τη δεκαετία του ’90, αλλά παραμένουν σε πολλά μενού», προσθέτει. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 21η θέση της λίστας του CNN, την οποία μοιράζεται με την Ιταλία.

Oλόκληρη η λίστα του CNN με τα εδέσματα:

Tempura (Japan)

Hushpuppies (US South)

Churros (Spain, Portugal and Latin America)

Beignets (Louisiana)

Mandazi (East Africa)

Jalebi (India)

Zucchini flowers (Italy)

Cronut (United States)

Fry bread (Native Americans in the US)

Fried green tomatoes (United States)

French fries (Belgium and France)

Pakora (India)

Tostones (Caribbean and Latin America)

Arancini (Italy)

Fofos de arroz (Mozambique)

Chiko rolls (Australia)

Onion bhajis (India)

Banh cam (Vietnam)

Scotch eggs (United Kingdom)

Katsu (Japan)

Fried calamari (Italy and Greece)

Fried chicken (Korean and American)

Fried clams (New England)

Kibbeh (Middle East)

Leche frita (Spain)

Prawn toast (Hong Kong)

Deep-fried Mars bar (United Kingdom)

Fried pizza (Italy)

Chimichangas (Southwest US)

Chicharrons (Spain, Latin America and the Philippines)