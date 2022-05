Μπούσα σφαγή – Ουκρανία: Στο φως ντοκουμέντο από τις θηριωδίες

Νέα βίντεο-ντοκουμέντα της σφαγής των αμάχων στη Μπούκα κοντά στο Κίεβο φέρνουν στο φως οι New York Times με τις εικόνες που ελήφθησαν στις 4 Μαρτίου από κάμερα ασφαλείας κι έναν αυτόπτη μάρτυρα να καταγράφουν Ρώσους στρατιώτες που οδηγούν μια ομάδα Ουκρανών αιχμαλώτων λίγα λεπτά πριν την εκτέλεσή τους. Στο βίντεο από την κάμερα ασφαλείας δείχνει μια ομάδα εννέα Ουκρανών να διασχίζουν δρόμο της Μπούκα προχωρώντας σκυφτοί σε φάλαγγα κατ’ άνδρα κρατώντας ο καθένας το παντελόνι του μπροστινού του και κάποιοι με τα χέρια πάνω απ’ τα κεφάλια τους. Δύο ένοπλοι Ρώσοι στρατιώτες στην κεφαλή και στην οπισθοφυλακή της πομπής οδηγούν τους αιχμαλώτους.

Οκτώ αυτόπτες μάρτυρες είπαν στην αμερικανική εφημερίδα ότι οι Ρώσοι στρατιώτες οδήγησαν στη συνέχεια τους αιχμαλώτους πίσω από κτίριο γραφείων στη Μπούκα, ακούστηκαν πυροβολισμοί και οι άμαχοι δεν ξαναφάνηκαν. Ένα άλλο βίντεο από drone που περιήλθε στην κατοχή των New York Times επιβεβαιώνει τις περιγραφές των αυτοπτών μαρτύρων, δείχνοντας τις σορούς των αιχμαλώτων πίσω από το κτίριο της οδού Γιαμπλόνσκαγια 144 και τους Ρώσους στρατιώτες να στέκονται από πάνω τους.

A weekslong investigation by The New York Times Visual Investigations unit provides new evidence — including three videos obtained by The Times — that Russian paratroopers rounded up and executed a group of Ukrainian men. https://t.co/6iKcomv3RN

— New York Times World (@nytimesworld) May 20, 2022