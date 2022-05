Αεροδρόμιο Γενεύης φωτιά: Αεροπλάνο πέρασε δίπλα από τους καπνούς

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής κοντά στο αεροδρόμιο της Γενεύης στην Ελβετία.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται πυκνοί μαύροι καπνοί να βγαίνουν από ένα κτίριο.

Οι καπνοί εξαπλώθηκαν γρήγορα στην ευρύτερη περιοχή του αεροδρομίου και ένα αεροσκάφος πέρασε κυριολεκτικά μέσα από τους καπνούς για να προσγειωθεί.

Λίγη ώρα αργότερα, οι αρχές αναγκάστηκαν να αναστείλουν ή να εκτρέψουν όλες τις πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Γενεύης. Περίπου στις 21.00 και ενώ συνεχίζονταν οι προσπάθειες κατάσβεσης, οι αρχές επέτρεψαν τις απογειώσεις των αεροσκαφών, όχι όμως και των προσγειώσεων.

Large fire erupts near Geneva Airport in Switzerland forcing all flights to hold or divert. Fire is near what is reportedly a center for refugees under construction.

