Τζόνι Ντεπ δίκη: Γιατί αρνείται να κοιτάξει την Άμπερ Χερντ

Καθώς το «πανηγύρι» με τη δίκη Ντεπ – Χερντ συνεχίζεται, οι μάσκες πέφτουν σιγά σιγά με τα στοιχεί που παρουσιάζονται στο δικαστήριο. Ένα από αυτά ήταν και το ηχητικό απόσπασμα που εμφάνισε η δικηγόρος του ηθοποιού στο δικαστήριο, ξεμπροστιάζοντας την Άμπερ Χερντ η οποία ισχυριζόταν ότι ο λόγος που δεν την έχει κοιτάξει καθόλου ο Τζόνι Ντεπ καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης είναι επειδή ντρέπεται «για όσα της έκανε». Η δικηγόρος του Ντεπ Καμίλ Βασκέζ ρώτησε την Χερντ αν ξέρει το λόγο που ο Ντεπ δεν την έχει κοιτάξει καθόλου. «Ο κύριος Ντεπ δεν σας έχει κοιτάξει ούτε μία φορά κατά τη διάρκεια της δίκης, σωστά;», ρώτησε η δικηγόρος του Τζόνι Ντεπ την ηθοποιό, με εκείνη να απαντά: «Όχι, από όσο έχω προσέξει, δεν το έχει κάνει».

Η ίδια, από την άλλη, παραδέχτηκε ότι τον έχει κοιτάξει πολλές φορές. Κι ενώ όλοι θεωρούν ότι ο λόγος είναι απλώς η άρνηση του ηθοποιού να δεχτεί τις κατηγορίες που του αποδίδει η πρώην σύζυγός του, η δικηγόρος του αποκάλυψε πως στην πραγματικότητα, πρόκειται για μία υπόσχεση που έχει δώσει ο Ντεπ εδώ και πολύ καιρό. «Ξέρετε γιατί ακριβώς ο κύριος Ντεπ δεν σας ανταποδίδει το βλέμμα του, έτσι;», ρώτησε στη συνέχεια με την ηθοποιό να απαντά: «Ξέρω». «Είχε υποσχεθεί ότι δεν θα δείτε ποτέ ξανά τα μάτια του. Είναι αλήθεια;» είπε η δικηγόρος. Η σιγουριά που έδειχνε μέχρι εκείνη τη στιγμή η Άμπερ Χερντ εξαφανίστηκε αμέσως, από το πρόσωπό της και τότε, απάντησε: «Δεν θυμάμαι αν το είπε όντως αυτό».

Unlike Camille Vasquez I refuse to be misogynistic by assuming a woman is having an affair with a man bc of an embrace (the way she implied with Amber & Franco). I won’t even point out that Johnny got her this job 😶. All I’ll say is that this seems unprofessional. pic.twitter.com/DGNjSgqDM0

— IBelieveAmberHeard (@exiled_Lover) May 18, 2022