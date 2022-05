Δένδιας Χάγη: Σε γεύμα εργασίας με τον Ολλανδό ομόλογό του

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας θα μεταβεί την Πέμπτη (19/5), στη Χάγη. Εκεί θα συμμετάσχει σε γεύμα εργασίας το οποίο του παραθέτει ο Ολλανδός ομόλογός του, Βόπκε Χούκστρα (Wopke Hoekstra). Οι συζητήσεις μεταξύ των δύο υπουργών Εξωτερικών αναμένεται να εστιαστούν στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων σε όλους τους τομείς, στη συνεργασία σε Διεθνείς Οργανισμούς, στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ, στην κατάσταση στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή, στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, καθώς και στα Δυτικά Βαλκάνια, αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Νίκος Δένδιας: Με ποιους θα συναντηθεί στη Χάγη

Στο πλαίσιο των τακτικών επαφών μεταξύ των δυο υπουργών Εξωτερικών, της επισκέψεως του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών στη Χάγη, είχε προηγηθεί η πρόσφατη επίσκεψη του Ολλανδού ομολόγου του στην Αθήνα. Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον γενικό διευθυντή του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons- OPCW), πρέσβη Φερνάντο Άριας (Fernando Arias).

Επιπλέον, θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (International Criminal Court-ICC) Πιότρ Χοφμάνσκι (Piotr Hofmanski). Θα ακολουθήσει συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών με τους αναπληρωτές εισαγγελείς του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Μάμε Μαντάιε Νίανγκ (Mame Mandiaye Niang) και Νάζατ Σαμίμ Καν (Nazhat Shameem Khan). Η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια στη Χάγη θα ολοκληρωθεί με συνάντησή του με την πρόεδρο του Διεθνούς Δικαστηρίου (International Court of Justice -ICJ) Τζόαν Ε. Ντόναχιου (Joan Donoghue), καθώς και με τον γραμματέα του Διεθνούς Δικαστηρίου, Φιλίπ Γκοτιέ (Philippe Gautier).