The Staircase – αληθινή ιστορία: Η νέα σειρά του HBO

Ένας γνωστός συγγραφέας αστυνομικών ιστοριών, ένας θάνατος ή μήπως ένας φόνος; Ένας γρίφος που δεν λύθηκε ποτέ.

Η νέα σειρά του HBO με τίτλο «The Staircase» αναβιώνει την πραγματική ιστορία που τροφοδότησε μία από τις διαβόητες και πολύχρονες ποινικές υποθέσεις στην ιστορία των ΗΠΑ. Τον Δεκέμβριο του 2001 η Καθλίν Πίτερσον βρέθηκε νεκρή στην έπαυλη της στη Βόρεια Καρολίνα. Όλα έδειχναν στην αρχή πως πρόκειται για ατύχημα – ο σύζυγός της, ο συγγραφέας Μάικλ Πίτερσον, κάλεσε την άμεσο δράση λέγοντας πως την βρήκε νεκρή στις σκάλες. Όπως είπε και στην κατάθεσή του, το ζευγάρι είχε πιει για να γιορτάσει μία πιθανή συμφωνία για να γίνει ταινία ένα από τα βιβλία του. Ωστόσο οι αστυνόμοι αντίκρυσαν ένα ανατριχιαστικό θέαμα, καθώς οι τοίχοι γύρω από το άψυχο σώμα της Καθλίν ήταν πιτσιλισμένοι με αίμα, ενώ η γυναίκα είχε υποστεί επτά βαθιά κατάγματα στο κρανίο της και 31 χτυπήματα στο πρόσωπο, στα χέρια και στην πλάτη.

Before you watch The Staircase mini series on HBO Max, you should watch The Staircase documentary on Netflix. That guys defense was pretty unrealistic but crazy if true. We will see if the show depicts his defense as what really happened. It’s a pretty wild story pic.twitter.com/NA2iEdmc9n

