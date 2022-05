Μέριλιν Μονρόε ντοκιμαντέρ: Το Netflix ξετυλίγει την τραγική ζωή της

Η Μέριλιν Μονρόε πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της παιδικής της ηλικίας σε ανάδοχες οικογένειες και ορφανοτροφεία, όπως αποκαλύπτεται στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix, «Το Μυστήριο της Μέριλιν Μονρόε: Οι Άγνωστες Κασέτες». Η ξανθιά σεξοβόμβα μπορεί να ήταν διάσημη για το εμβληματικό της στυλ και τον αβίαστο αισθησιασμό της, αλλά είχε μια ασταθή ζωή, που σημαδεύτηκε από αναταραχές και απελπισία. Η Αμερικανίδα ηθοποιός δεν γνώρισε ποτέ τον πατέρα της και μεταφερόταν συχνά σε διάφορα σπίτια, ενώ έζησε για αρκετά χρόνια σε ορφανοτροφείο του Λος Άντζελες. Πριν από τον θάνατό της στα 36 της χρόνια που συγκλόνισε την παγκόσμια κοινή γνώμη, η Μέριλιν Μονρόε αντιμετώπισε πολλά εμπόδια κατά τη διάρκεια της καριέρας της. Μεταξύ άλλων πόζαρε γυμνή για λίγα μόλις δολάρια, ενώ δέχτηκε σεξουαλική επίθεση και ταπείνωση σε ένα πάρτι.

Η εγκατάλειψη όταν ήταν παιδί

Η μητέρα της Μέριλιν Μονρόε, Γκλάντις Μονρόε Μπέικερ, ήταν σχιζοφρενής και πέρασε αρκετά χρόνια μπαινοβγαίνοντας σε ψυχιατρικά νοσοκομεία. Η ηθοποιός ανατράφηκε από διάφορες ανάδοχες οικογένειες και από την Γκρέις Γκόνταρντ, στενή φίλη της μητέρας της. Για δύο σχεδόν χρόνια, η Μέριλιν Μονρόε ήταν σε ορφανοτροφείο. Το 1942, όταν ήταν μόλις 16 ετών, παντρεύτηκε τον Τζέιμς Ντόχερτι, έναν ευφυή άνδρα πέντε χρόνια μεγαλύτερό της, ως έναν τρόπο να να μείνει η Μέριλιν – τότε Νόρμα Τζιν Μπέικερ – μακριά από το ορφανοτροφείο.

Εκείνη την εποχή οι κηδεμόνες της, η Γκρέις και ο Έργουιν “Ντοκ” Γκόνταρντ, μετακόμισαν μακριά από την Καλιφόρνια και εικάζεται ότι η Γκρέις ήθελε να απομακρύνει τη Μέριλιν από τον σύζυγό της. Η Μέριλιν Μονρόε αποκάλυψε τα συναισθήματα μοναξιάς και ανασφάλειας από τον γάμο της με τον Ντόχερτι σε ένα προσωπικό ημερολόγιο, το οποίο περιστρεφόταν γύρω από τον φόβο ότι εκείνος προτιμούσε την πρώην φίλη του. Λέγεται πως αυτό πυροδότησε το αίσθημα αναξιότητας της ηθοποιού προς τους άνδρες. Το ζευγάρι πήρε διαζύγιο στις 13 Σεπτεμβρίου 1946.

Ποζάροντας γυμνή για χρήματα

Η 22χρονη τότε ηθοποιός συμφώνησε σε μια γυμνή φωτογράφιση ημερολογίου για τον φωτογράφο Tom Kelley το 1949, όταν ήταν απελπισμένη και απένταρη. Η Μέριλιν είχε αποδεσμευτεί από τα συμβόλαια τόσο με την 20th Century Fox όσο και με την Columbia Pictures και επέστρεψε στο μόντελινγκ για να τα βγάλει πέρα. Η σεξοβόμβα φαίνεται ξαπλωμένη μπροστά σε ένα κόκκινο βελούδινο φόντο, ενώ είναι σχεδόν γυμνή, κοιτάζοντας αισθησιακά την κάμερα. Έβγαλε 50 δολάρια για τη φωτογράφιση και υπέγραψε ως «Μόνα Μονρόε», καθώς ντρεπόταν να χρησιμοποιήσει το πραγματικό της όνομα. Στο βιβλίο Marilyn: Her Life in Her Own Words, περιγράφει την «απελπισία» που ένιωθε και πίστευε ότι «τα καλά κορίτσια δεν ποζάρουν γυμνά».

Όταν τα μέσα ενημέρωσης έπεσαν πάνω στη φωτογραφία το 1952, αφού η ηθοποιός είχε υπογράψει νέο επταετές συμβόλαιο με την 20th Century, αποφάσισε να πει την αλήθεια και εξήγησε σε συνέντευξή της ότι εκείνη την εποχή ήταν φτωχή και απελπισμένη. Και αντί να στραφεί εναντίον της, το κοινό τη συμπάθησε.

Σεξουαλική κακοποίηση

Η ηθοποιός υπέστη μια σειρά σεξουαλικών κακοποιήσεων από άνδρες, με το πρώτο περιστατικό να λαμβάνει χώρα σε ηλικία οκτώ ετών, σε ένα από τα οικοτροφεία στα οποία έμενε. Η ίδια αποκάλυψε ότι ένας ηλικιωμένος Άγγλος, στον οποίο έδωσε το όνομα “Mr Kimmel”, την κάλεσε ένα βράδυ στο δωμάτιό του, κλείδωσε την πόρτα και στη συνέχεια της είπε: «Τώρα δεν μπορείς να βγεις». Η Μέριλιν Μονρόε δεν αποκάλυψε ποτέ τι ακριβώς συνέβη. Η Daily Mail ανέφερε ότι ένας θετός γονέας την είχε κακοποιήσει σεξουαλικά πίσω από έναν αχυρώνα όταν ήταν 11 ετών. Η Μέριλιν βίωσε επίσης κακοποίηση από τον ξάδερφό της και τον φίλο μιας στενής οικογενειακής της φίλης όταν ήταν παιδί.

Με δικά της λόγια, εξέφρασε τις σκέψεις της για τη σεξουαλική κακοποίηση ως εξής: «Δεν θα τιμωρηθώ γι’ αυτό, ούτε θα με μαστιγώσουν, ούτε θα με απειλήσουν, ούτε δεν θα με αγαπήσουν, ούτε θα με στείλουν στην κόλαση να καώ», όπως αναφέρει το Vanity Fair. Μόλις βρέθηκε στο προσκήνιο, η Μέριλιν Μονρόε δέχτηκε ανάρμοστες προτάσεις από άνδρες στα πάρτι του Χόλιγουντ.

Ο συγγραφέας Τσαρλς Κασίλο αποκάλυψε την ανάμνηση του Όρσον Γουέλς από το πάρτι, στο βιβλίο του Marilyn Monroe: The Private Life of a Public Icon: «Η Μέριλιν ήταν περιτριγυρισμένη από άνδρες και ένας απλώθηκε και της έσκισε το μπλουζάκι, αποκαλύπτοντας το στήθος της. Η Μέριλιν, είπε ο Γουέλς, γέλασε μαζί με τους άλλους με αυτή την ταπείνωση. Το γέλιο έκρυβε την οργή της». Τον περασμένο μήνα κυκλοφόρησε στο Netflix το ντοκιμαντέρ The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes (Το Μυστήριο της Μέριλιν Μονρόε: Οι Άγνωστες Κασέτες), το οποίο ρίχνει μια ματιά στη ζωή και το θάνατο της θρυλικής ηθοποιού του Χόλιγουντ, χρησιμοποιώντας συνεντεύξεις που δεν είχαν δει ποτέ το φως της δημοσιότητας και ακατέργαστο αρχειακό υλικό.

Ο τραγικός θάνατος της εμβληματικής ηθοποιού του Χόλιγουντ Μέριλιν Μονρόε τροφοδότησε επί δεκαετίες συνωμοσίες και φήμες, επισκιάζοντας συχνά το ταλέντο και την εξυπνάδα της. Συνθέτοντας τις τελευταίες εβδομάδες, ημέρες και ώρες της μέσα από άγνωστες μέχρι σήμερα ηχογραφήσεις εκείνων που τη γνώριζαν καλύτερα, η ταινία ρίχνει φως στη λαμπερή, πολυσύνθετη ζωή της και προσφέρει μια νέα οπτική για εκείνη τη μοιραία νύχτα.