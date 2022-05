Άμπερ Χερντ αποζημίωση: Αποκαλύφθηκε το τεράστιο ψέμα της ηθοποιού

Ο θάνατός σου, η ζωή μου. Έτσι κινούνται τα στρατόπεδα των δικηγόρων στην αντιδικία Άμπερ Χερντ και Τζόνι Ντεπ, όπου η Τεξανή ηθοποιός τα δίνει όλα για να πείσει ότι ήταν εξαρχής το απόλυτο θύμα, ενώ η πλευρά του Ντέπ την χτυπά εκεί που πονάει, αποκαλύπτοντας το ένα μετά το άλλο τα ψέματα που έχει ισχυριστεί. Η Άμπερ Χερντ αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι δεν τήρησε την υπόσχεσή της να δωρίσει την χρυσή αποζημίωση που έλαβε όταν βγήκε το διαζύγιο με τον Ντεπ έπειτα από εξωδικαστικό συμβιβασμό μεταξύ των δύο. Συγκεκριμένα, η ηθοποιός είχε δηλώσει ότι θα έδινε 3,5 εκατ. δολάρια σε αμερικανική οργάνωση για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 3,5 εκατ. δολάρια σε παιδιατρικό νοσοκομείο στο Λος Άντζελες, από τα συνολικά 7 εκατ. που έχει καταφέρει να εξασφαλίσει.

Πλέον, σε έξαλλη κατάσταση κατηγορεί τον πρώην σύζυγό της ότι είναι ο υπαίτιος της οικονομικής της καταστροφής επειδή την έχει μηνύσει. Αν και αρχικά είχε υποστηρίξει ενώπιον βρετανικού δικαστηρίου το 2020 ότι είχε δωρίσει τα χρήματα, αναγκάστηκε να παραδεχθεί το ψέμα της και υποστήριξε πως ο λόγος που δεν έκανε τη δωρεά είναι η εξοντωτική αγωγή για 50 εκατ. δολάρια που έχει καταθέσει εναντίον της ο Ντεπ τον Μάρτιο του 2019. Το ίδιο ψέμα είχε πει και το 2018 σε συνέντευξη στην ολλανδική τηλεόραση: “7 εκατ. δολάρια δωρήθηκαν, έδωσα τα μισά στην ΜΚΟ ACLU (Αμερικανική Ένωση για τα Πολιτικά Δικαιώματα) και τα υπόλοιπα στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο του Λος Άντζελες. Δεν ήθελα να κρατήσω τίποτα”. Τότε, η Χερντ έλεγε “τα έδωσα γιατί δεν ήθελα να έχω τίποτα που να ανήκει στον Τζόνι”.

One of the moments I waited for in Amber Heard's testimony was how she was using her makeup to cover bruises. She held the Milani pallet said it 'obviously wasn't this exact one', called it a 'bruise kit', and then said she used it after her foundation and concealer 👀 pic.twitter.com/JCqtfEpfv8

— Emily D. Baker ⚖️ 💜 (@TheEmilyDBaker) May 17, 2022