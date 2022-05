Πάπας Φραγκίσκος – υγεία: Το σχόλιο “τρολ” για το γόνατό του

Ο πάπας Φραγκίσκος βρήκε το “φάρμακο” για να του περάσουν οι πόνοι στο πόδι, εξαιτίας των οποίων αναγκάστηκε να ακυρώσει πολλές δραστηριότητές του το τελευταίο διάστημα. Όπως εκμυστηρεύτηκε σε Μεξικανούς ιερείς που τον ρώτησαν για την υγεία του, “αυτό που χρειάζεται το πόδι μου είναι λίγη… τεκίλα”. Η συζήτηση αυτή βιντεοσκοπήθηκε από έναν από τους Μεξικανούς ιερείς την περασμένη Τετάρτη και αναρτήθηκε στο TikTok, με αποτέλεσμα να γίνει viral. “Πώς πάει το γόνατό σου;” ακούγεται να ρωτάει τον ποντίφικα ένας από τους ιερείς. “Είναι πολύ ιδιότροπο” απαντάει ο Φραγκίσκος αναφερόμενος στο πρόβλημα που τον ανάγκασε να εμφανιστεί, για πρώτη φορά, με αναπηρικό αμαξίδιο στις αρχές Μαΐου και να αναβάλει ένα ταξίδι στον Λίβανο.

“Σ’ ευχαριστούμε για το χαμόγελό σου, για τη χαρά σου, παρά τα προβλήματα. Μας δίνεις ένα θαυμάσιο παράδειγμα για τους μελλοντικούς ιερείς”, συνεχίζει ο συνομιλητής του. Ο 85χρονος Φραγκίσκος του απαντά τότε, κοιτάζοντάς τον με πονηρό βλέμμα: “Ξέρετε τι χρειάζομαι για το πόδι μου; Λίγη τεκίλα” και όλοι ξεσπούν σε γέλια. “Αν έρθουμε ποτέ στη Σάντα Μάρτα, θα σου φέρουμε ένα μπουκάλι”, υπόσχονται οι Μεξικάνοι, αναφερόμενοι σε μια επίσκεψη στην κατοικία του πάπα στο Βατικανό.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Φραγκίσκος αστειεύεται με τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει, ιδίως με τον πόνο στο δεξί γόνατο. Τον Ιανουάριο είχε πει στους πιστούς: “Είναι κάτι το περαστικό. Λένε ότι αυτό συμβαίνει μόνο στους ηλικιωμένους και δεν καταλαβαίνω γιατί μου συνέβη εμένα…”.

A seminarian from Mexico posted this video on TikTok. After thanking #PopeFrancis for being outside with the faithful despite his knee problems, pope tells him: "Do you know what I need for my knee? A bit of tequila." pic.twitter.com/DJThe2lwH9

