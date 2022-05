Η Μαριούπολη έπεσε: Παραδόθηκαν οι τελευταίοι μαχητές του Αζοφστάλ

Η επιχείρηση εκκένωσης του Azovstal, που ξεκίνησε χθες, σηματοδοτεί και το τέλος της μεγαλύτερης και πιο αιματηρής μάχης στην Ουκρανία. Αυτής στη Μαριούπολη. «Η εκκένωση είναι πιθανό να σηματοδοτήσει το τέλος της μεγαλύτερης και πιο αιματηρής μάχης του πολέμου στην Ουκρανία και μια σημαντική ήττα για την Ουκρανία. Η Μαριούπολη έχει μετατραπεί πλέον σε ερείπια μετά από σκληρή και πολύμηνη ρωσική πολιορκία που, σύμφωνα με την Ουκρανία, άφησε δεκάδες χιλιάδες νεκρούς στην πόλη», σχολιάζει ο Guardian. Οι Times του Λονδίνου σχολιάζουν ότι αν επιβεβαιωθεί η είδηση της πτώσης της Μαριούπολης, αυτή θα είναι η δεύτερη ουκρανική πόλη που πέφτει στα χέρια των Ρώσων μετά τη Χερσώνα.

Δεκάδες Ουκρανοί μαχητές στη Μαριούπολη μεταφέρθηκαν σε ελεγχόμενα από τη Ρωσία εδάφη, καθώς οι δυνάμεις του Βλαντίμιρ Πούτιν έκαμψαν τον αντίσταση του τελευταίου θύλακα στη στρατηγικής σημασίας πόλη-λιμάνι της Αζοφικής Θάλασσας, εξασφαλίζοντας μια χερσαία σύνδεση μεταξύ της Κριμαίας με τα εδάφη της Ρωσίας. Οι υπερασπιστές της Μαριούπολης άλλαξαν την πορεία του πολέμου με τη Ρωσία, καθώς άντεξαν τόσες ημέρες, δήλωσε νωρίτερα ο Μικάιλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου και εκ των διαπραγματευτών του Κιέβου στις συνομιλίες με τη Μόσχα. Κι όπως σημείωσε στο Twitter: «Οι 83 μέρες της άμυνας της Μαριούπολης θα περάσουν στην ιστορία ως οι Θερμοπύλες του 21ου αιώνα. ΟΙ υπερασπιστές του Αζοφστάλ κατέστρεψαν τα σχέδια της Ρωσίας να καταλάβει την ανατολική Ουκρανία, δέχθηκαν πλήγματα και απέδειξαν την πραγματική “μαχητική ικανότητα” της Ρωσίας. Αυτά άλλαξαν παντελώς την πορεία του πολέμου».

Περισσότεροι από 260 Ουκρανοί στρατιώτες, πολλοί από τους οποίους ήταν τραυματισμένοι, απομακρύνθηκαν χθες από το Azovstal

Περισσότεροι από 260 Ουκρανοί στρατιώτες, πολλοί από τους οποίους ήταν τραυματισμένοι, απομακρύνθηκαν χθες από το Azovstal, το εργοστάσιο χάλυβα στην Μαριούπολη, που ήταν ο τελευταίος θύλακας αντίστασης στην πόλη, παραχωρώντας, όπως φαίνεται, τον έλεγχο της πόλης στη Ρωσία μετά από 83 ημέρες βομβαρδισμών. Η αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Hanna Maliar, δήλωσε αργά τη Δευτέρα ότι 53 βαριά τραυματισμένοι στρατιώτες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο στην ελεγχόμενη από τη Ρωσία πόλη Novoazovsk και ότι περισσότεροι από 200 ακόμη μεταφέρθηκαν μέσω ενός διαδρόμου στην Olenivka. Μια «διαδικασία ανταλλαγής θα λάβει χώρα» για να μεταφερθούν οι μαχητές και οι άμαχοι που βγήκαν από το εργοστάσιο χάλυβα στην πατρίδα τους, προσέθεσε η Maliar.

Ukrainian troops reportedly leaving the Azovstal by Russian busses now.

By @Reuters pic.twitter.com/3r0G4uubTS — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) May 16, 2022

Δεν ήταν σαφές πόσοι στρατιώτες παρέμειναν στο εργοστάσιο χάλυβα, αλλά ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε: «Ελπίζουμε να σώσουμε τις ζωές των παιδιών μας». «Θέλω να υπογραμμίσω: Η Ουκρανία χρειάζεται τους Ουκρανούς ήρωές της ζωντανούς. Αυτή είναι η αρχή μας», είπε σε δήλωση με βίντεο. Για τους Ουκρανούς, το εργοστάσιο Azovstal έγινε σύμβολο αντίστασης, με εκατοντάδες στρατιώτες να συνεχίζουν να πολεμούν εκεί ακόμη και όταν η υπόλοιπη πόλη είχε πέσει στις ρωσικές δυνάμεις.

Reuters reports that buses carrying Ukrainian troops from #Azovstal have arrived in Novoazovsk, which is controlled by the DPR pic.twitter.com/GukywPg1qH — OsintTv📺 (@OsintTv) May 16, 2022

Εξακόσιοι στρατιώτες πιστεύεται ότι βρίσκονταν μέσα στο εργοστάσιο χάλυβα. Το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας δήλωσε ότι οι στρατιώτες που υπερασπίζονταν το εργοστάσιο χάλυβα είχαν εκπληρώσει τη μάχιμη αποστολή τους. «Η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση διέταξε τους διοικητές των μονάδων που σταθμεύουν στο Azovstal να σώσουν τις ζωές του προσωπικού», ανέφερε το γενικό επιτελείο σε ανακοίνωσή του στον λογαριασμό του στο Facebook. «Οι προσπάθειες για τη διάσωση των υπερασπιστών που παραμένουν στο Azovstal συνεχίζονται».