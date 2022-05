Έλον Μασκ Τούιτερ: “Παγώνει” η εξαγορά

Η εξαγορά του Twitter δεν μπορεί να γίνει, χωρίς εγγυήσεις ότι οι πλαστοί λογαριασμοί αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 5% των χρηστών, τόνισε ο Έλον Μασκ. Συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης της Tesla, Έλον Μασκ, ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη, ότι η εξαγορά του Twitter δεν θα υλοποιηθεί αν δεν υπάρξει εγγύηση ότι λιγότερο από το 5% των λογαριασμών της πλατφόρμας είναι πλαστοί.

«Ο εκτελεστικός διευθυντής του Twitter αρνήθηκε χθες να δώσει αποδεικτικά στοιχεία ότι λιγότερο από το 5% των λογαριασμών είναι πλαστοί», έγραψε στο Twitter ο Έλον Μασκ, που έχει 94 εκατομμύρια followers. «Μέχρι να το κάνει αυτό, η συναλλαγή δεν μπορεί να προχωρήσει», πρόσθεσε.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn

— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022