Τζέικ Ντάνιελς: Ο ποδοσφαιριστής της Μπλάκπουλ δήλωσε πως είναι gay

Ο 17χρονος ποδοσφαιριστής της Μπλάκπουλ Τζέικ Ντάνιελς, αποκάλυψε πως είναι gay σε μια προσπάθεια να σπάσει τα στερεότυπα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, τόσο στη Βρετανία, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Ο επιθετικός της ομάδας της Championship (δεύτερη κατηγορία) αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά του και έγινε ο πρώτος ανοιχτά gay επαγγελματίας ποδοσφαιριστής της Βρετανίας και ο πρώτος επαγγελματίας παίκτης στο βρετανικό ανδρικό ποδόσφαιρο μετά τον Τζάστιν Φασάνου, ο οποίος το είχε αποκαλύψει πριν από 32 χρόνια. Είναι ο δεύτερος εν ενεργεία επαγγελματίας ποδοσφαιριστής σε όλο τον κόσμο που αποκαλύπτει πως είναι ομοφυλόφιλος μετά τον Αυστραλό Τζος Καβάλο.

Μιλώντας στο βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο «Sky Sports», ο Ντάνιελς τόνισε πως είναι έτοιμος να «είμαι ο εαυτός μου, αφού για τόσο καιρό έλεγα ψέματα». Μάλιστα, ανέφερε πως για χρόνια πίστευε πως θα έπρεπε να μην αποκαλύπτει πως είναι gay από φόβο ότι δεν θα κατάφερνε να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Τόνισε πως σκεφτόταν ότι πρώτα θα έπρεπε να περιμένει να σταματήσει το ποδόσφαιρο προτού «βγει από τη ντουλάπα». Υποστήριξε, ωστόσο, πως «θα έπρεπε να περιμένω πολύ καιρό και να λέω ψέματα και να μην μπορώ να έχω αυτό που θέλω. Για πολύ καιρό πίστευα ότι θα έπρεπε να κρύψω την αλήθεια μου γιατί ήθελα να γίνω, και τώρα είμαι πια, επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ρώτησα τον εαυτό μου αν έπρεπε να περιμένω μέχρι να αποσυρθώ για να πω ανοιχτά ότι είμαι gay. Κανένας άλλος παίκτης σε επαγγελματικό επίπεδο δεν το έχει πει ανοιχτά».

«Από τότε που το είπα στην οικογένειά μου, στην ομάδα μου και στους συμπαίκτες μου, αυτή η περίοδος υπερβολικής σκέψης για τα πάντα και το άγχος που μου δημιουργούσε έχει περάσει. Επηρέαζε την ψυχική μου υγεία. Τώρα είμαι σίγουρος και χαρούμενος που τελικά είμαι ο εαυτός μου», δήλωσε. Ο Ντάνιελς ανέφερε ότι ήξερε ότι ήταν ομοφυλόφιλος σε ηλικία πέντε ή έξι ετών και ότι αρχικά πίστευε ότι το ποδόσφαιρο και το να είσαι ομοφυλόφιλος δεν συνδυάζονται.

