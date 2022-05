Χάιντι Κλουμ με εσώρουχα: Μία ακόμα “καυτή” εμφάνιση

Μία ακόμα αποκαλυπτική εμφάνιση έκανε η Χάιντι Κλουμ.

Το 48χρονο μοντέλο και παρουσιάστρια του γερμανικού Next Top Model εμφανίστηκε στο Λας Βέγκας με ένα see through κορμάκι και για άλλη μια φορά, εντυπωσίασε το κοινό με την καλλίγραμμη σιλουέτα της.

Μάλιστα, δεν δίστασε να φορέσει ένα σετ μαύρα εσώρουχα, που διαγράφονταν έντονα μέσα από το ολόσωμο κορμάκι και έκαναν τα βλέμματα όλων να στραφούν επάνω της.

Τη Χάιντι Κλουμ συνόδευε ο αγαπημένος της, Τομ Κάουλιτζ.

Οι φωτογραφίες με τη σέξι εμφάνισή της κάνουν ήδη τον γύρο του διαδικτύου. Και η ίδια μάλιστα, ανάρτησε ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.