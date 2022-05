Eurovision – Kalush Orchestra: Το βίντεο γυρισμένο σε Μπούτσα και Μποροντιάνκα

Το ουκρανικό συγκρότημα «Kalush Orchestra» λίγες ώρες μετά τη νίκη του στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο για το νικητήριο τραγούδι Stefania. Το βίντεο κλιπ είναι γυρισμένο στις πόλεις Μπούτσα, Ίρπιν, Χόστομελ και Μποροντιάνκα που έχουν καταστραφεί από τον ρωσικό στρατό. Δεν ήθελαν να το δημοσιεύσουν πριν από την #Eurovision για να μην κατηγορηθούν για πολιτικοποίηση του διαγωνισμού.

Oleg Psiuk, the frontman of Eurovision winning Ukrainian folk rap group Kalush Orchestra, gives his girlfriend a kiss as he leaves to join the Ukrainian army to fight the Russian invaders. #Ukraine pic.twitter.com/ZMGppMpe7F

Το βίντεο τελειώνει με ένα κάλεσμα: «Στάσου στο πλευρό της Ουκρανίας». «Έτσι βλέπουμε τις Ουκρανές μητέρες σήμερα», δήλωσε ο frontman των Kalush, Oleh Psiuk, για το βίντεο, το οποίο είχε ήδη συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές μέσα σε λίγες ώρες από την κυκλοφορία του. «Προσπαθούσαμε να μεταφέρουμε το μήνυμα για το πώς είναι η Ουκρανία σήμερα».

Kalush Orchestra showed a video for the song Stefania, shot in Bucha, Irpin, Hostomel and Borodyanka, destroyed by the Russian army. They didn't want to publish it before #Eurovision not to get accused of politicizing the contest. The video ends with a call: Stand with #Ukraine! pic.twitter.com/W5lm3gmqMD

