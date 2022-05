Εμπαπέ: Στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Γάλλος επιθετικός

Η φημολογία που επικρατούσε το τελευταίο διάστημα επιβεβαιώθηκε. Μετά από ένα «φλερτ» που κράτησε σχεδόν τρία χρόνια, ο Κίλιαν Εμπαπέ θα πρέπει να θεωρείται ήδη ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης! Αυτό που μένει μόνο είναι η επίσημη ανακοίνωση, καθώς ο Γάλλος σούπερ σταρ φέρεται να έχει δώσει ήδη τα χέρια με τους ανθρώπους της Βασίλισσας. Σύμφωνα με την Marca, η Ρεάλ Μαδρίτης έχει ολοκληρώσει την υπόθεση και αυτή τη στιγμή απλώς περιμένει να ολοκληρωθεί και τυπικά το συμβόλαιο του Εμπαπέ με την Παρί Σεν Ζερμέν, προκειμένου να ανακοινώσει τη συμφωνία με τον Γάλλο σταρ.

Όπως αναφέρει το Μέσο της Μαδρίτης, οι δύο πλευρές έφτασαν σε οριστική συμφωνία την περασμένη εβδομάδα, κάτι που αναμένεται να γνωστοποιηθεί πάρα πολύ σύντομα. Ο Εμπαπέ θα υπογράψει μέσα στις επόμενες εβδομάδες ένα συμβόλαιο το οποίο θα έχει ισχύ έως και το καλοκαίρι του 2025, με τις ετήσιες απολαβές του να φτάνουν στα 25 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, ο 24χρονος θα βάλει στην… τσέπη του και ένα μπόνους υπογραφής 100 εκατομμυρίων ευρώ!

