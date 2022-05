Φινλανδία ΝΑΤΟ: Καταθέτει αίτημα για ένταξη στη Συμμαχία

Η Φινλανδία εξέφρασε και επίσημα την επιθυμία της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, ανακοίνωσαν την Κυριακή σε κοινή συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος Σάουλι Νιινίστο και η πρωθυπουργός Σάνα Μάριν. Η Φινλανδία έλαβε την απόφαση να ζητήσει την ένταξή της στο ΝΑΤΟ, ως άμεση συνέπεια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. «Είναι μία ιστορική ημέρα. Μια νέα εποχή αρχίζει», δήλωσε ο Φινλανδός πρόεδρος Σάουλι Νιινίστο στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Το κοινοβούλιο της σκανδιναβικής χώρας αναμένεται να ψηφίσει υπέρ της ένταξης τις επόμενες ημέρες. Η πλειονότητα των βουλευτών τάσσονται υπέρ της συμμετοχής της χώρας του στην Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Το ίδιο και η κοινή γνώμη: Περίπου τρεις στους τέσσερις πολίτες εκφράζονται θετικά μια θεαματική μεταστροφή σε σχέση με τις αρχές του έτους. Καταλύτης ήταν φυσικά η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι απειλές που εξαπέλυε η Μόσχα κατά της Φινλανδίας, αλλά και ρτης Σουηδίας που έχει εκφράσει και αυτή την πρόθεση να γίνει μέλος της Συμμαχίας. Έπειτα και από το «πράσινο φως» του Κοινοβουλίου, θα ακολουθήσει και η επίσημη κατάθεση αίτησης, πιθανόν την επόμενη εβδομάδα. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί πιο γρήγορα από το σύνηθες που είναι 6-18 μήνες.

BREAKING: Finland’s president and government have announced that the Nordic country intends to apply for membership in NATO, paving the way for the 30-member Western military alliance to expand amid Russia’s war in Ukraine. https://t.co/DM28EHuuyO

— The Associated Press (@AP) May 15, 2022