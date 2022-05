Θαυμάστρια Αναγνωστόπουλου: Όταν οι δολοφόνοι γοητεύουν

Μια μυστηριώδης γυναίκα, αγνώστων λοιπών στοιχείων, βρίσκεται από την πρώτη στιγμή εκδίκασης της υπόθεσης του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, στο πλευρό του κατηγορούμενου για τη δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς, σε μια περίπτωση που θυμίζει αυτή του «δράκου της Δράμας» Κυριάκου Παπαχρόνη, ο οποίος κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του για τις δολοφονίες και τους βιασμούς που είχε διαπράξει, δεχόταν δεκάδες γράμματα από θαυμάστριές του. Επιστρέφοντας στο σήμερα, η… θαυμάστρια του Μπάμπη είχε φροντίσει τις προηγούμενες μέρες να πάρει πρώτη θέση στο δικαστήριο για να παρακολουθήσει την απολογία του, ενώ σε τηλεοπτικές δηλώσεις που έκανε, εξέφρασε «την έλξη που αισθάνεται» για εκείνον. Παράλληλα, προσθέτει πως «μέσα της, τον έχει συγχωρέσει για το έγκλημα που έκανε».

«Επειδή έναν χρόνο τώρα, του έγινε γνωστή αυτή η μεγάλη υπόθεση της δολοφονίας, το έχω πάρει ζεστά αυτό το θέμα. Είμαι θαυμάστρια, υποστηρίκτρια. Για να ξεκαθαρίσουμε, σε καμία περίπτωση δεν` δικαιολογείται αυτό που έκανε, ο φόνος, αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση στον Μπάμπη είναι ότι είναι μία γλυκιά προσωπικότητα. Παίζει ρόλο η εμφάνισή του, η προσωπικότητά του, όλο του το παρουσιαστικό» είπε η άγνωστη γυναίκα στον Alpha. «Ποια γυναίκα δεν θα αισθανόταν έλξη γι’ αυτόν τον άνθρωπο; Όχι μόνο εγώ, πιστεύω ότι πολλές γυναίκες είναι ερωτευμένες μαζί του. Εγώ δεν είμαι παντρεμένη» πρόσθεσε η θαυμάστρια του Αναγνωστόπουλου.

«Του έχω γράψει ένα γράμμα, ήταν σε καθαρά ανθρώπινο επίπεδο, δεν είχε ερωτικό χαρακτήρα. Του γράφω ότι είναι κρίμα όλα αυτά που γίνανε και ότι δεν είχε καμία πρόθεση, δεν είχε προσχεδιάσει να σκοτώσει την Καρολάιν. Έχω μια διαίσθηση γι’ αυτό. Θέλω να του μεταφέρω να κάνει κουράγιο, να βαστάει γερά στη φυλακή. Αναφορικά με την απολογία του. πιστεύω ότι έπεισε τους δικαστές. Δεν είχε παρακολουθήσει ξανά. Τη Δευτέρα θα ειμαι πάλι εδώ όταν βγει απόφαση. Προσωπικά, εγώ μέσα μου, τον έχω συγχωρέσει. Φοβάμαι τα ισόβια, το μάξιμουμ για μένα θα ήταν να μείνει 15 χρόνια και σε δεύτερο βαθμό να βγει τελείως».

Η Sheila Isenberg, συγγραφέας του βιβλίου «Women Who Love Men Who Kill» (Γυναίκες που αγαπούν άντρες που σκοτώνουν), επιχειρεί να εξερευνήσει τον μυστηριώδη κόσμο αυτών των γυναικών, που γοητεύονται από άνδρες δολοφόνους: «Ένας άνδρας πίσω από τα κάγκελα ισοδυναμεί, για κάποιες γυναίκες, με κάτι το συναρπαστικό. Από την άλλη, είναι πιο εύκολο να τραβήξεις την προσοχή κάποιου δολοφόνου από ό,τι για παράδειγμα, του Μπραντ Πιτ. Ο πρώτος ίσως να απαντήσει στα γράμματά σου, ο δεύτερος μάλλον θα αδιαφορήσει».

Ο Κυριάκος Παπαχρόνης έχει μείνει γνωστός ως ο «δράκος της Δράμας» και ο δολοφόνος με τις περισσότερες θαυμάστριες. Συνελήφθη τον Δεκέμβριο του 1982 για πέντε δολοφονίες και τρεις απόπειρες, δύο βιασμούς και απόπειρες βιασμών, με συνέπεια να καταδικαστεί δις εις θάνατον, ποινή η οποία μετατράπηκε σε ισόβια. Σε όλες τις επιθέσεις του ο Κυριάκος Παπαχρόνης φορούσε τη στρατιωτική του στολή. Κατά την παραμονή του στη φυλακή, ο Παπαχρόνης λάμβανε δεκάδες ερωτικά γράμματα από θαυμάστριες. Οι ψυχολόγοι που μελέτησαν το φαινόμενο, χαρακτήρισαν «αρρωστημένη εμμονή» τα συγκεκριμένα γράμματα στον Παπαχρόνη και τα ερμήνευσαν ως σύνδρομο που πηγάζει από το μίσος, το οποίο μπορεί να κρύβει μέσα της μια γυναίκα απέναντι στο ίδιο της το φύλο. Μετά την αποφυλάκιση του, ο Κυριάκος Παπαχρόνης αρραβωνιάστηκε με την αγαπημένη του και ζούσε στη Λάρισα.

Για τη δολοφονία της Ζωής Γαρμανή καταδικάστηκε ο σύζυγός της, Παναγιώτης Φρατζής, ο οποίος τυφλωμένος από το πάθος της ζήλιας, τη σκότωσε και στη συνέχεια την τεμάχισε διαπράττοντας ένα από τα πλέον ειδεχθή εγκλήματα στην Ελλάδα. Ο Παναγιώτης Φρατζής παρέμεινε στη φυλακή σχεδόν 18 χρόνια. Παρά το γεγονός πως ήταν γνωστός στο πανελλήνιο για τη δολοφονία της συζύγου του, δεν έπαψε να αρέσει στις γυναίκες, οι οποίες πάντα τον θεωρούσαν γοητευτικό. Κατά τη διάρκεια των αδειών δημιούργησε αρκετές ερωτικές σχέσεις και όταν το 2005 αποφυλακίστηκε έκανε νέα οικογένεια άνοιξε μίνι μάρκετ και αφοσιώθηκε στη μουσική.

Ο φυσικοθεραπευτής Σπύρος Μπέσκος, ο γνωστός «δράκος με τα μαγικά χέρια», το 1983 καταδικάστηκε σε δυο φορές ισόβια για τη δολοφονία δυο γυναικών και για 13 επιθέσεις και βιασμούς. Από το 2002 έπαιρνε άδειες και προσπαθούσε να ανασυντάξει τη ζωή του κάνοντας νέες γνωριμίες. Ο Σπύρος Μπέσκος αποφυλακίστηκε το 2008 έχοντας εκτίσει 25 χρόνια στη φυλακή. Μετά την αποφυλάκιση του ξαναπαντρεύτηκε τη γυναίκα με την οποία διατηρούσε σχέση ενώ ήταν κρατούμενος και γύρισε σελίδα στη ζωή του.

Αποδέκτης δεκάδων ερωτικών επιστολών υπήρξε και ο ληστής Θεόδωρος Βερνάρδος, στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Ο θρυλικός Ληστής με τις Γλαδιόλες άρεσε στις γυναίκες που τον θεωρούσαν γοητευτικό. Ο διαβόητος κακοποιός Κώστας Πάσσαρης λέγεται πως έχει δεχτεί στις φυλακές περισσότερες από 3.000 ερωτικές επιστολές θαυμαστριών του. Θαυμάστριες με τις οποίες αλληλογραφούσε είχε και ο αρχηγός των σατανιστών της Παλλήνης Ασημάκης Κατσούλας. Ο καταδικασμένος σε δυο φορές ισόβια είχε αλληλογραφία με κοπέλες που είχαν γοητευτεί με την ιδέα πως «θα τον έβαζαν στον ίσιο δρόμο». Επιτυχίες στις γυναίκες είχε και ο Βασίλης Ξηρός, ο καταδικασμένος ως μέλος της 17 Νοέμβρη, ο οποίος έλαβε πολλές επιστολές από γυναίκες που του εξομολογήθηκαν τον έρωτα και το θαυμασμό τους.

Και περνάμε έξω από τα σύνορα… της φαντασίας: Ο Ρίτσαρντ Ραμίρεζ , ο «Κυνηγός της Νύχτας», τρομοκρατούσε τους κατοίκους της Νότιας Καλιφόρνιας και του Σαν Φρανσίσκο στα μέσα της δεκαετίας του 1980. Κρίθηκε ένοχος για 13 δολοφονίες, 5 απόπειρες δολοφονίας, 14 διαρρήξεις και 11 σεξουαλικές επιθέσεις. Ωστόσο, ακόμη και καταδικασμένος σε θάνατο και περιμένοντας τη σειρά του για εκτέλεση, δεν δυσκολεύτηκε να βρει μια σύζυγο. Η πρώην εκδότης περιοδικών, Ντορίν Λιόι, τον ερωτεύθηκε κεραυνοβόλα. Η Λιόι έστειλε στον Ραμίρεζ 75 γράμματα μέσα σε 11 χρόνια και τον παντρεύτηκε το 1996 στην κρατική φυλακή San Quentin της Καλιφόρνια. Το 2013 ο Ραμίρεζ πέθανε από φυσικά αίτια σε ηλικία 53 ετών.

