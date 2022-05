Πυρηνικός πόλεμος – Ρωσία: Προειδοποίηση Μισέλ

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, που επισκέπτεται σήμερα τη Χιροσίμα, την πρώτη πόλη που επλήγη ποτέ από ατομική βόμβα, δήλωσε ότι η παγκόσμια ασφάλεια απειλείται εξαιτίας της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και την πρόσφατη δοκιμή πυραύλου από τη Βόρεια Κορέα. Κατά την άποψη του κ. Μισέλ, η Χιροσίμα υπενθυμίζει «πόσο επείγον είναι» να ενισχυθούν οι διεθνείς κανόνες για τον πυρηνικό αφοπλισμό και για τον έλεγχο των εξοπλισμών. «Ενώ μιλάμε, η παγκόσμια ασφάλεια απειλείται. Η Ρωσία, χώρα με πυρηνικό οπλοστάσιο (…) επιτίθεται στο κυρίαρχο κράτος της Ουκρανίας κάνοντας αισχρές και απαράδεκτες αναφορές στη χρήση πυρηνικών όπλων», ανέφερε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην πόλη.

We have international rules and global institutions for nuclear disarmament and arms control.

We must protect them, and strengthen them to secure peace and security. #Hiroshima pic.twitter.com/lZc9eH1xJJ

— Charles Michel (@eucopresident) May 13, 2022