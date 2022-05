ΗΠΑ – Ρωσία πόλεμος: Άκαρπη η επικοινωνία Όστιν – Σοϊγκού

Δεν έφερε σημαντικά αποτελέσματα η επικοινωνία των υπουργών Άμυνας Ρωσίας και ΗΠΑ για την Ουκρανία, σύμφωνα με το Πεντάγωνο. Η πρώτη επικοινωνία μεταξύ του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν και του Ρώσου ομολόγου του, Σεργκέι Σοϊγκού, μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, δεν έλυσε κανένα «ακανθώδες πρόβλημα», δήλωσε το Πεντάγωνο. «Η τηλεφωνική επικοινωνία δεν έλυσε κανένα ακανθώδες πρόβλημα ούτε οδήγησε σε άμεσες αλλαγές στα όσα κάνουν ή λένε οι Ρώσοι», δήλωσε σε δημοσιογράφους ανώτερος αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

https://t.co/1fpG4HB0Pw

☎️ For the first time since the beginning of the russian invasion, US Secretary of Defense Lloyd Austin spoke with his russian counterpart Sergei Shoigu. pic.twitter.com/O2j4UknWiO

— Ukraine 4 Freedom (@uawarinfo) May 13, 2022