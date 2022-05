Γερμανός υπουργός Οικονομικών: Παντρεύεται ξανά – Σε ελληνική ταβέρνα έγινε ο αρραβώνας

Στις 7 Ιουλίου, ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Κρίστιαν Λίντνερ, θα βάλει για δεύτερη φορά βέρα στο δεξί επισημοποιώντας τη σχέση του με την πανέμορφη δημοσιογράφο της εφημερίδας «Die Welt», Φράνκα Λέφελντ. Ο αρραβώνας του ζευγαριού πραγματοποιήθηκε στα μέσα Σεπτεμβρίου στο Βερολίνο, ανήμερα των γενεθλίων της Λέφελντ, σε στενό οικογενειακό κύκλο, στη διάσημη ελληνική ταβέρνα «Κασάμπαλης». «Είμαστε πανευτυχείς», λέει η 33χρονη Φράνκα Λέφελντ αναφερόμενη στον επικείμενο γάμο τους. Το ζευγάρι κάνει πυρετώδεις προετοιμασίες για να είναι όλα τέλεια. Η γαμήλια τελετή θα γίνει στο Αμβούργο και το γλέντι θα πραγματοποιηθεί τελικά στο νησί Ζιλτ που ανήκει στο κρατίδιο του Σλέσβιχ – Χόλσταιν, όπως σχολιάζει η εφημερίδα «Bild».

Αρχικά, ο 43χρονος Λίντνερ – ηγέτης του κόμματος των Φιλελεύθερων (FDP) και η αγαπημένη του είχαν προγραμματίσει ένα ρομαντικό γάμο στην Τοσκάνη. Ωστόσο, η πανδημία όπως και ο πόλεμος στην Ουκρανία έπαιξαν ρόλο στην αλλαγή των σχεδίων του ζευγαριού. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως που ανάγκασε τον υπουργό να ακυρώσει τον γάμο στην Ιταλία, ήταν για λόγους ασφαλείας καθώς είναι μέλος της γερμανικής κυβέρνησης. Οι ιταλικές αρχές δεν μπορούσαν να του διασφαλίσουν την προστασία των προσκεκλημένων του , γράφει το περιοδικό «Bunte».

Η Φράνκα Λέφελτ έκανε πολιτικό ρεπορτάζ για λογαριασμό του δικτύου «RTL» εδώ και αρκετά χρόνια. Πριν από ένα χρόνο, πήρε συνέντευξη από τους υποψηφίους για την Καγκελαρία της Χριστιανικής Ένωσης, Άρμιν Λάσετ και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), Όλαφ Σολτς (νυν Καγκελάριο). «Δεδομένου ότι είμαστε και οι δύο δημόσια πρόσωπα, είναι σημαντικό για μένα να τονίσω ότι έχω τις δικές μου απόψεις στην ιδιωτική μου ζωή κι ότι είμαι ανεξάρτητη ως δημοσιογράφος», έσπευσε να ξεκαθαρίσει η Φράνκα Λέφελτ, που πλέον έχει ενταχθεί στο δυναμικό της εφημερίδας «Die Welt». «Ο διαφανής χειρισμός της ιδιωτικής μου ζωής το δείχνει αυτό. Γι’ αυτό δεν έχω κάνει αναφορά στο κόμμα των «Ελεύθερων Δημοκρατών» (FDP) στο παρελθόν. Από όσο γνωρίζω και πιστεύω, θα συνεχίσω τη δουλειά μου», προσθέτει.

