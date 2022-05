Έλον Μασκ Twitter: «Παγώνει» η αγορά, τι συμβαίνει με την πλατφόρμα

Ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε σήμερα ότι η συμφωνία με το Twitter μπαίνει προσωρινά στον πάγο, μέχρι να λάβει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πόσοι ψεύτικοι λογαριασμοί υπάρχουν στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Η μετοχή του Twitter υποχώρησε περισότερο από 19% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, μετά την ανακοίνωση. Αντίθετα, η μετοχή της Tesla κάνει άλμα άνω του 5%.

«Το deal για το Twitter μπαίνει προσωρινά σε αναμονή, περιμένοντας τις λεπτομέρειες που υποστηρίζουν τον υπολογισμό ότι οι spam / fake λογαριασμοί πράγματι αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 5% των χρηστών» ανακοίνωσε ο επιχειρηματίας, σε ανάρτησή του. Επισήμως, το Twitter υπολογίζει ότι οι ψεύτικοι λογαριασμοί αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 5% των χρηστών του μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Η ανακοίνωση του Έλον Μασκ, όμως, βάζει ερωτηματικά στο κατά πόσον το ποσοστό αυτό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και ζητά την επαλήθευσή του. Ο Μασκ ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι σκοπεύει να εξαγοράσει το Twitter έναντι 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn

— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022