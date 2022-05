Δίκη Ρώσου στρατιώτη: Στο εδώλιο 21χρονος

Πραγματοποιήθηκε σήμερα σε ουκρανικό δικαστήριο η προκαταρκτική ακροαματική διαδικασία της πρώτης δίκης για έγκλημα πολέμου στην Ουκρανία μετά την ρωσική εισβολή στις 24 Φεβρουαρίου. Κατηγορούμενος είναι ένας Ρώσος στρατιώτης, 21 ετών, για τον φόνο ενός αμάχου 62 ετών. Ο κατηγορούμενος δήλωσε ενώπιον του δικαστηρίου ότι ονομάζεται Βαντίμ Σισιμάριν, ότι έχει γεννηθεί στην περιφέρεια Ιρκούτσκ της Ρωσίας και επιβεβαίωσε ότι ήταν Ρώσος στρατιώτης κατά τη διάρκεια της σύντομης ακροαματικής διαδικασίας. Ο δικαστής ανακοίνωσε ότι το δικαστήριο θα συνεδριάσει εκ νέου στις 18 Μαΐου.Η υπόθεση έχει τεράστια συμβολική σημασία για την Ουκρανία. Η κυβέρνηση του Κιέβου έχει κατηγορήσει τη Ρωσία για ωμότητες και βαρβαρότητα σε βάρος αμάχων στη διάρκεια της εισβολής και έχει ανακοινώσει ότι έχει καταγράψει πάνω από 10.000 πιθανά εγκλήματα πολέμου, για τα οποία κατηγορεί 622 Ρώσους στρατιωτικούς.

Η Ρωσία διαψεύδει ότι στοχοποιεί αμάχους και ότι έχει διαπράξει εγκλήματα πολέμου και κατηγορεί το Κίεβο ότι τα σκηνοθετεί για να λοιδορήσει τις στρατιωτικές της δυνάμεις. Το Κρεμλίνο είπε σήμερα στους δημοσιογράφους ότι δεν έχει καμία πληροφορία για δίκη για έγκλημα πολέμου. Στην ιστοσελίδα του περιφερειακού δικαστηρίου του Κιέβου αναφέρεται ότι ο Σισιμάριν κατηγορείται για «παραβιάσεις των νόμων και ηθών του πολέμου».

Με ξυρισμένο το κεφάλι και τρομαγμένο ύφος ο Σισιμάριν φορούσε ένα φούτερ με κουκούλα και οδηγήθηκε στην αίθουσα του δικαστηρίου από τους αστυνομικούς Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι ο κατηγορούμενος είναι ένας διοικητής άρματος μάχης στη μεραρχία αρμάτων μάχης της Καντεμιρόβσκαγια από την περιφέρεια της Μόσχας. Ο γενικός εισαγγελέας είχε δώσει στη δημοσιότητα μια φωτογραφία του πριν από την ακροαματική διαδικασία. Αν καταδικαστεί, αντιμετωπίζει έως και ισόβια κάθειρξη για τον φόνο του αμάχου στο χωριό Τσουπάχιφκα, ανατολικά του Κιέβου, στις 28 Φεβρουαρίου.

Σε μια ανακοίνωση πριν από την διαδικασία, το γραφείο του γενικού εισαγγελέα ανέφερε ότι ο στρατιώτης είχε κλέψει ένα ιδιωτικό όχημα για να διαφύγει με άλλους τέσσερις Ρώσους στρατιώτες μετά την επίθεση που δέχτηκε η οχηματοπομπή τους από ουκρανικές δυνάμεις. Η ίδια ανακοίνωση αναφέρει ότι οι Ρώσοι στρατιώτες μετέβησαν στο χωριό αυτό όπου είδαν έναν άοπλο κάτοικό του να οδηγεί το ποδήλατό του και να μιλάει στο κινητό του τηλέφωνο. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο κατηγορούμενος διατάχτηκε από έναν άλλο στρατιώτη να σκοτώσει τον άμαχο ώστε ο τελευταίος να μην αναφέρει την παρουσία των Ρώσων στο χωριό και πυροβόλησε από το ανοιχτό παράθυρο του αυτοκινήτου με ένα αυτόματο Καλάσνικοφ τον άμαχο στο κεφάλι ο οποίος και σκοτώθηκε ακαριαία.

Δεν διευκρίνισε τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η σύλληψή του ούτε τι απέγιναν οι άλλοι στρατιώτες που ήταν παρόντες όταν φέρεται να διαπράχθηκε ο φόνος του αμάχου ή πάνω σε ποια αποδεικτικά στοιχεία βασίστηκαν οι κατηγορίες που διατυπώθηκαν εις βάρος του. Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) διενήργησε την έρευνα της υπόθεσης, είπε η εισαγγελία.

