Πριγκίπισσα Σαρλίν Μονακό: Πληρώνει ο Αλβέρτο για να την κρατήσει κοντά του;

Ένα «άκρως εμπιστευτικό συμβόλαιο» έχουν υπογράψει ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό και η σύζυγός του, πριγκίπισσα Σαρλίν, προκειμένου να μένει μαζί του και να εκπληρώνει τα βασιλικά της καθήκοντα. Κορυφαία γαλλικά μέσα ενημέρωσης – και συγκεκριμένα το Voici και το Paris Match Belgium – ανέφεραν ότι ο 64χρονος ηγεμόνας του μεσογειακού πριγκιπάτου του φορολογικού παραδείσου κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να κρατήσει την 44χρονη πριγκίπισσα Σαρλίν «στο πλευρό του σε δημόσιες εκδηλώσεις». Γι’ αυτό και της δίνει 12 εκατομμύρια ευρώ ετησίως! Υπενθυμίζεται πως η πριγκίπισσα Σαρλίν επέστρεψε στο πριγκιπάτο του Μονακό μετά από μια μακρά περίοδο ασθένειας που περιλάμβανε σχεδόν ένα χρόνο απουσίας στη γενέτειρά της, τη Νότια Αφρική, και στη συνέχεια πέρασε μήνες θεραπείας στην Ελβετία.

Princess #Charlene of #Monaco: She got 12 million euros for her life in Geneva. After all the basterds Albert produced, Charlene was just a breeding machine for some legal offspring. pic.twitter.com/5LtwzqBLJH

— Cookiemonster (@d801227313a94cc) May 8, 2022