Γιόκιτς: MVP από… στάβλο

Αντιπροσωπεία των Νάγκετς με επικεφαλής τον κόουτς Μάικ Μαλόουν, ταξίδεψε στην πατρίδα του Γιόκιτς και του παρέδωσαν το βραβείο του MVP, το δεύτερο στη σειρά που κερδίζει και το οποίο ανακοινώθηκε επίσημα από το ΝΒΑ! O “Joker” δεν είχε ιδέα κάτι που φαίνεται από τις αντιδράσεις του που μπορείτε να δείτε στο βίντεο που ακολουθεί. Ήταν εκεί επίσης η σύζυγος του, ο ατζέντης του Μίσκο Ρασνάτοβιτς, ο πρόεδρος των Νάγκετς, Τιμ Κόνελι και φίλοι του που τραγουδούσαν MVP υπό τους ήχους παραδοσιακού κομματιού της Σερβίας, το οποίο εκτελούσε ζωντανή ορχήστρα.

Είναι η πρώτη φορά που ξένοι παίκτες κατακτούν το βραβείο του MVP τέσσερις σερί φορές, αφού ο Γιόκιτς ακολούθησε το “νταμπλ” του Γιάννη Αντετοκούνμπο (2019-20). Ο Στιβ Νας είχε κάνει το back to back το 2005-06, ακολούθησε ο Ντιρκ Νοβίτσκι το 2007 αλλά ως εκεί. Η κυριαρχία των μη Αμερικανών συνεχίστηκε και φέτος, καθώς κατέλαβαν τις τρεις πρώτες θέσεις. Ο Γιόκιτς πήρε 875 πόντους από το πάνελ που ψήφισε (65 πρώτης θέσης ψήφους) και τον ακολούθησε ο Τζοέλ Εμπίντ με 706 (26 για 1η θέση) κι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν τρίτος με 595 (9 για 1η). Τέταρτος στην ψηφοφορία και πρώτος Αμερικανός ήταν ο Ντέβιν Μπούκερ των Σανς. Ο Γιόκιτς έκλεισε την κανονική περίοδο με 27,1 πόντους, 13,8 ριμπάουντ και 7,9 ασίστ, κουβαλώντας τους Νάγκετς ως τα πλέι οφς χωρίς τον Τζαμάλ Μάρεϊ και τον Μάικλ Πόρτερ που έχουν max συμβόλαια.

Ο διεθνής Σέρβος σέντερ μπήκε επίσημα πλέον σε ένα σπάνιο κλαμπ 13 παικτών που έχουν κατακτήσει το βραβείο του MVP σε back to back χρονιές. Αυτό αποτελείται από τους (πηγαίνοντας χρονικά προς τα πίσω): Γιάννη Αντετοκούνμπο, Στεφ Κάρι, ΛεΜπρόν Τζέιμς (δύο φορές), Στιβ Νας, Τιμ Ντάνκαν, Μάικλ Τζόρνταν, Μάτζικ Τζόνσον, Μόουζες Μαλόουν και Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ. Ο Λάρι Μπερντ, ο Ουίλτ Τσάμπερλεϊν κι ο Μπιλ Ράσελ το έχουν καταφέρει σε τρεις σερί σεζόν.

Surprise in Sombor✈️🇷🇸 We flew to Serbia to surprise the BACK-TO-BACK MVP! And, wow, this moment was special. pic.twitter.com/aFvIEDgnSj

— Denver Nuggets (@nuggets) May 11, 2022