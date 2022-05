Υγεία Πούτιν: Ο μυστηριώδης άντρας που “φούντωσε” τις φήμες

Τις φήμες ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν προετοιμάζει την διάδοχη κατάσταση στο Κρεμλίνο πυροδότησε ένα βίντεο που κάνει τις τελευταίες ώρες το γύρο του διαδικτύου και τον απεικονίζει να συνομιλεί μ’ έναν άγνωστο άνδρα επί αρκετά λεπτά. Ο Ρώσος πρόεδρος άκουγε με ιδιαίτερη προσοχή τον άγνωστο άνδρα. Όπως αναφέρει το περιοδικό «Newsweek», στη στρατιωτική παρέλαση για την «Ημέρα της Νίκης» στην Κόκκινη Πλατεία στις 9 Μαΐου, ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου συνομιλούσε μ’ έναν άνδρα στη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης δείχνοντας να λαμβάνει σοβαρά τα όσα του έλεγε.

Το σχετικό βίντεο με τη συνομιλία των δύο ανδρών ανέβασε στο Twitter o Oυκρανός οδηγός αγωνιστικών αυτοκινήτων, Ιγκόρ Σούσκο, και έχει ήδη πάνω από 45 χιλιάδες προβολές, σύμφωνα με το αμερικανικό περιοδικό «Newsweek». Ο Ιγκόρ Σούσκο υποστηρίζει ότι ο άνδρας αυτός είναι πιθανότατα ο Ντμίτρι Κοβάλεφ. Όπως γράφει στο Twitter, «Ο νεαρός άνδρας που είχε μια μακρά και ειλικρινή συνομιλία με τον Πούτιν στην Κόκκινη Πλατεία είναι ο επικεφαλής τμήματος της ρωσικής προεδρικής διοίκησης, Ντμίτρι Κοβάλεφ».

#KREMLIN #May9th: The young man with whom #Putin had a long & frank conversation on Red Square is the head of the presidential administration department, Dmitry Kovalev (unconfirmed at this time). Rumors immediately began to swirl that he could be Putin's hand-picked #successor. pic.twitter.com/KIHXb8v2Iy

— Igor Sushko (@igorsushko) May 9, 2022