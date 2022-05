Νικ Κέιβ παιδιά: Το “διπλό χτύπημα” της μοίρας

«Με πολλή λύπη, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο γιος μου, Τζέθρο, πέθανε. Θα ήμασταν ευγνώμονες για τον σεβασμό της ιδιωτικότητας της οικογένειας αυτή τη στιγμή». Με αυτόν το λιτό τρόπο, ο Αυστραλός τραγουδιστής Νικ Κέιβ ανακοίνωσε ότι ο γιος του Τζέθρο πέθανε σε ηλικία 31 ετών. Πριν από επτά χρόνια πέθανε ο έφηβος γιος του, Άρθουρ. Ο 15χρονος σκοτώθηκε πέφτοντας σε ένα γκρεμό ενώ έβγαζε selfie στο Μπράιτον. Βρέθηκε αναίσθητος από περαστικούς που προσπάθησαν να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε σε τοπικό νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε. Ο Τζέθρο γεννήθηκε το 1991 και ζούσε στη Μελβούρνη. Η μητέρα του είναι το μοντέλο Μπο Λάζενμπι.

Είχε βγει από τη τη φυλακή δύο ημέρες πριν από το θάνατό του. Είχε φυλακιστεί τον περασμένο Απρίλιο αφού ομολόγησε την ενοχή του για βίαιη επίθεση στη μητέρα του. Ο δικηγόρος του, Σον Γκάτας, είχε υποστηρίξει ότι ο Τζέθρο είχε διαγνωστεί με σχιζοφρένεια.

Nick Cave's son Jethro Lazenby who was jailed for attacking mother DIES aged 30 two days after prison release-seven years after the star's 15-year-old son Arthur fell to his death from a cliff in Brighton. pic.twitter.com/CVf3JuPWnZ

Η αποφυλάκισή του είχε γίνει με τον όρο να προχωρήσει σε αποτοξίνωση και να μην δει τη μητέρα του για δύο χρόνια. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του παραμένουν αδιευκρίνιστα. Ο Τζέθρο ήταν μοντέλο ενώ είχε ασχοληθεί και με την υποκριτική, παίζοντας στο «Corroboree» το 2007 και στο «My Little Princess» το 2011. Η μητέρα του είχε πει στο παρελθόν ότι ο γιος της δεν είχε γνωρίσει το Νικ Κέιβ μέχρι τα επτά του χρόνια. «Ήταν δύσκολη στιγμή, αλλά αποδείχθηκε υπέροχη τελικά», είχε δηλώσει το 2008, ο Νικ Κέιβ για τη γνωριμία του με τον γιο του.

Tον 30χρονο Λουκ, από τον πρώτο του γάμο με τη Βιβιάν Καρνέιρο και τον 21χρονο Ερλ από την τωρινή του σύζυγο, Σούζι Μπικ. Εκτός από τις πασαρέλες και τις φωτογραφίσεις όμως, ο νεαρός Τζέθρο έκανε το «πέρασμά» του και από κάποιες ταινίες. Πιο συγκεκριμένα, συμμετείχε στην ταινία του 2007 «Corroboree», αλλά και στο «My Little Princess» του 2011.

Κατά τη διάρκεια της ζωής του, απασχόλησε πολλές φορές τις Αρχές.

Learned of the heartbreaking news that one of Nick Cave’s sons passed away. I can’t even possibly imagine what he is possibly going through, losing two sons in the process of seven years. My heart goes out to Nick, Susie, and the rest of the family. Rest In Peace, Jethro Lazenby. pic.twitter.com/0o82SbWDaL

