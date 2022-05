Πώς να αποθηκεύσω το μέλι: Αυτός είναι ο σωστός τρόπος

Αναρωτήθηκες ποτέ αν αυτό το βαζάκι με μέλι που βρίσκεται στο πίσω μέρος του ντουλαπιού της κουζίνας σου είναι ακόμα safe για κατανάλωση; Η αλήθεια είναι ότι… ναι, είναι. «Το μέλι είναι η μοναδική τροφή που δε χαλάει ποτέ και είναι πάντα ασφαλής για κατανάλωση», λέει ο Frank Mortimer, μελισσοκόμος με master του Πανεπιστημίου Cornell και συγγραφέας του βιβλίου «Bee People And The Bugs They Love». Μάλιστα, σύμφωνα με τον Mortimer, το μέλι «βρέθηκε σε έναν αιγυπτιακό τάφο ηλικίας άνω των 3.500 ετών, και ήταν ακόμα βρώσιμο!».

Πρέπει να βάλεις το μέλι στο ψυγείο;

Ποτέ δεν πρέπει να βάζουμε το υγρό μέλι στο ψυγείο, καθώς θα αλλάξει η υφή του. «Το 100% αγνό, φυσικό, ακατέργαστο μέλι θα κρυσταλλωθεί με την πάροδο του χρόνου, γι’ αυτό είναι καλύτερο να αποθηκεύεις το υγρό μέλι σε θερμοκρασία δωματίου για να επιβραδύνεται η διαδικασία», λέει ο μελισσοκόμος.

Όσον αφορά στη χημική του σύνθεση, το μέλι είναι ένα υπερκορεσμένο διάλυμα σακχάρων (φρουκτόζη και γλυκόζη) και με την πάροδο του χρόνου κρυσταλλώνεται επειδή τα μόρια της γλυκόζης βγαίνουν από το διάλυμα και συνδέονται μεταξύ τους, λέει. «Εάν το μέλι σου κρυσταλλώσει, μπορείς πάντα να το υγροποιήσεις ξανά τοποθετώντας το βάζο σε ένα μπολ με ζεστό (όχι βραστό) νερό», προσθέτει.

Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος αποθήκευσης μελιού;

Αποθήκευσέ το σε ένα κλειστό δοχείο, έτσι ώστε να προστατεύεται από την υγρασία και τη μόλυνση, λέει ο Baker. «Με την πάροδο του χρόνου, το μέλι μπορεί να χάσει λίγο από το χρώμα και τη γεύση του, αλλά εξακολουθεί να είναι ασφαλές να καταναλωθεί εάν έχει αποθηκευτεί σωστά. Το μέλι πρέπει να φυλάσσεται σε βάζο ή μπουκάλι με κλειστό καπάκι και στη συνέχεια να διατηρείται σε δροσερό μέρος.

Ωστόσο, ακόμη και το πιο προσεκτικά αποθηκευμένο μέλι μπορεί να μολυνθεί και να χαλάσει, επισημαίνει ο Baker. Φρόντισε να χρησιμοποιείς καθαρά και στεγνά σκεύη όταν τα βυθίζεις στο μέλι.

Μπορείς να καταψύξεις το μέλι;

Εάν για κάποιο λόγο θέλεις να διασφαλίσεις ότι η γεύση ενός συγκεκριμένου τύπου μελιού παραμένει στη μέγιστη έντασή του, ακολούθησε τη συμβουλή του Ted Dannard, ιδρυτή της Savannah Bee Company: Διατήρησε τη φρεσκάδα του μελιού καταψύσσοντάς το για να μην αλλάξει καθόλου η γεύση του με τον καιρό.