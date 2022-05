Πτήση Ισραήλ: Πανικός με φωτογραφίες που έλαβαν οι επιβάτες

Ένα αεροσκάφος που τροχοδρομούσε στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ σήμερα, επέστρεψε στην πύλη αφού φωτογραφίες από αεροπορικά δυστυχήματα εμφανίστηκαν στα κινητά τηλέφωνα των επιβατών και οι ισραηλινές αρχές υποψιάζονται ότι στάλθηκαν από εννέα άλλους επιβάτες μέσω της εφαρμογής AirDrop των iPhone τους. Το συμβάν αυτό, στην πτήση της AndoluJet που επρόκειτο να απογειωθεί με προορισμό την Κωνσταντινούπολη, δεν ήταν κυβερνοεπίθεση, σύμφωνα με τον Όφερ Λέφλερ, τον εκπρόσωπο της ισραηλινής Υπηρεσίας Αερολιμένων. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι εννέα ύποπτοι είναι Ισραηλινοί πολίτες. Υποχρεώθηκαν να αποβιβαστούν και ενδέχεται να τους ασκηθεί δίωξη για διάδοση ψευδών πληροφοριών που τιμωρείται με φυλάκιση τριών ετών στο Ισραήλ.

«Είμαι βέβαιος ότι η αστυνομία και οι υπηρεσίες ασφαλείας θα βρουν για ποιο λόγο το έκαναν», είπε ο Λέφλερ μιλώντας στο τηλεοπτικό κανάλι Channel 12 TV. Άλλοι επιβάτες, που θορυβήθηκαν από τις φωτογραφίες, ενημέρωσαν το πλήρωμα και ο κυβερνήτης πήρε τη σωστή απόφαση και επέστρεψε στην πύλη, είπε ο Λέφλερ. «Μια γυναίκα λιποθύμησε, μία άλλη έπαθε κρίση πανικού» δήλωσε μια επιβάτιδα, η Ντιάνα.

Το αεροσκάφος απογειώθηκε τελικά μερικές ώρες αργότερα, αφού ολοκληρώθηκε ο έλεγχος στις αποσκευές και στους επιβάτες. Με την εφαρμογή AirDrop οι χρήστες των iPhone μπορούν να στέλνουν εικόνες σε άλλες συσκευές που βρίσκονται κοντά, εφόσον οι ρυθμίσεις τους το επιτρέπουν.

Photos sent to the phones of passengers flying to #Turkey from Ben-Gurion Airpor, #Israel

The flight has been cancelled pic.twitter.com/ysspkvieUo

— FortyTwo (@MDFortyTwo) May 10, 2022