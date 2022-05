Νεκροί Ρώσοι στρατιώτες – Ουκρανία: Σε τρένα ψυγεία οι σοροί

Το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera παρουσίασε βίντεο στο οποίο δείχνει ένα βαγόνι ψυγείο με πτώματα στρατιωτικών που θεωρείται ότι είναι Ρώσοι που σκοτώθηκαν στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεση του το τηλεοπτικό δίκτυο, τα πτώματα στο βαγόνι ανήκουν σε Ρώσους στρατιωτικούς, τα οποία εγκατέλειψε ο ρωσικός στρατός όταν υποχώρησε από την περιοχή του Κιέβου. Οι νεκροί φορούν τις στρατιωτικές τους στολές, που είναι όμοιες με τις στολές των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

Το Al Jazeera έδειξε ως αποδεικτικά στοιχείο του γεγονότος ότι είναι Ρώσοι στρατιώτες ένα αλεξίσφαιρο γιλέκο που έχει ετικέτα στη ρωσική γλώσσα που δείχνει ότι έχει κατασκευασθεί στο εργοστάσιο Technicom της Αγίας Πετρούπολης. Επίσης στα ρούχα ενός από τους νεκρούς στρατιώτες υπάρχει το διακριτικό στολής που γράφει «Ένοπλες Δυνάμεις της Ρωσίας».

Στο βίντεο δείχνουν διακριτικά του Σώματος αλεξιπτωτιστών, ενώ η δημοσιογράφος χαρακτηρίζει το σκοτωμένο στρατιώτη «αλεξιπτωτιστή των επίλεκτων μονάδων».

https://t.co/9A1uYGgm4s

📹 Qatar's Al Jazeera TV channel published a report on russia's war against Ukraine, the story showed, among other things, a refrigerator car with bodies of killed russian soldiers, as well as things stolen by the occupiers in Ukraine. pic.twitter.com/yVQ48OE07R

— Ukraine 4 Freedom (@uawarinfo) May 10, 2022