Πέιν δολοφονία: Η στιγμή που πέφτει νεκρός – Συγκλονιστικό βίντεο

Παγκόσμιο σοκ προκάλεσε η είδηση του θανάτου του άλλοτε μπασκετμπολίστα του Παναθηναϊκού Έντριαν Πέιν! Όπως έγινε γνωστό ο άτυχος Πέιν έπεσε νεκρός από σφαίρες στην Αμερική, με τον πρώην συμπαίκτη του Τζάρεντ Σάλιντζερ να κάνει γνωστή την είδηση μέσω των social media. Λίγες ώρες αργότερα είδε το φως της δημοσιότητας και ένα συγκλονιστικό βίντεο από τη στιγμή που δέχθηκε τον θανατηφόρο πυροβολισμό.

Σύμφωνα με το «FOX35» της Φλόριντα, στο βίντεο ακούγεται η μητέρα του να φωνάζει για βοήθεια η οποία στη συνέχεια μιλούσε με την άμεσο δράση λέγοντας «παρακαλώ βοηθήστε με, πυροβόλησε το παιδί μου. Δεν ξέρω την διεύθυνση, τον πυροβόλησε, πέθανε, παρακαλώ βοηθήστε με».

Ο Έντριαν Πέιν ήταν μόλις 31 ετών όταν κόπηκε το νήμα της ζωής του έπειτα από πυροβολισμό. Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού (μεταξύ άλλων) άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της Κυριακής μετά την εν ψυχρώ δολοφονία του στο Ορλάντο της Φλόριντα. Τα αίτια της δολοφονίας δεν έχουν γίνει γνωστά, αλλά ο δράστης ο οποίος είναι ο 29χρονος Λόρενς Ντόριτι συνελήφη με την κατηγορία της δολοφονίας πρώτου βαθμού. Έτσι γράφτηκε ο τραγικός επίλογος μιας σύντομης ζωής ενός γίγαντα με μεγάλη καρδιά που είχε καταφέρει να φτάσει ψηλά παρά τα αλλεπάλληλα χτυπήματα της μοίρας.

Γεννήθηκε στο Ντέιτον του Οχάιο και από μικρή ηλικία το μπάσκετ κυριάρχησε στη ζωή του. Οι εμφανίσεις του ως έφηβος δεν έμειναν απαρατήρητες από τους σκάουτ των κολλεγίων και το Μίτσιγκαν ήταν αυτό που κατάφερε να τον κάνει δικό του. Εκεί δεν ξεκίνησε εντυπωσιακά, καθώς στην πρώτη του χρονιά αποκαλύφθηκε ότι έχει πρόβλημα με τους πνεύμονες του, αλλά με την κατάλληλη θεραπεία και σκληρή δουλειά (έμαθε πως να παίρνει πιο γρήγορες αναπνοές ώστε να μη λαχανιάζει μετά από λίγα λεπτά στο παρκέ) επέστρεψε δυναμικά φτάνοντας στην τελευταία του χρονιά να έχει 16.5 πόντους και 7.5 ριμπάουντ.

Powerful photo: MI State's Adreian Payne does a "moment of silence dunk" for Princess Lacey: http://t.co/GCpvkQRYg4 pic.twitter.com/n2bzchTnAi

— NBC Sports EDGE Betting (@NBCSportsBet) April 18, 2014