Μπόρις Τζόνσον σπίτι: Συναγερμός με αυτοκίνητο που «καρφώθηκε» στην κατοικία του πρωθυπουργού

Συναγερμός σήμανε στη μητροπολιτική αστυνομία του Λονδίνου όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω στον τοίχο του σπιτιού του Μπόρις Τζόνσον. Ακόμη ερευνάται εάν πρόκειται για ατύχημα ή εάν η πρόσκρουση έγινε εσκεμμένα. Η Αστυνομία κλήθηκε στις 01:19, αφότου το αυτοκίνητο προσέκρουσε στον μπροστινό τοίχο, καταστρέφοντας ένα φράχτη και ένα δέντρο. Σύμφωνα με τους Times, γείτονας του Τζόνσον δήλωσε ότι το σπίτι, το οποίο ανακαινίζεται τους τελευταίους έξι μήνες, είχε γίνει στόχος διαδηλωτών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός δέχθηκε σφοδρή κριτική για την ανακαίνιση του σπιτιού που υπολογίζεται γύρω στις 100.000 λίρες. Ο γείτονας είπε ότι πολλά αυτοκίνητα είχαν σταματήσει έξω από το τριώροφο κτίριο, παίζοντας δυνατά ρωσική μουσική με κατεβασμένα παράθυρα. Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι δεν υπήρξαν κατηγορίες για αδικήματα. Ο οδηγός του οχήματος, πάντως, τραυματίστηκε ελαφρά. Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας αγόρασε το ακίνητο, με τα τέσσερα υπνοδωμάτια, με την σύζυγό του Κάρι Τζόνσον, τον Ιούλιο του 2019 για 1,2 εκατομμύρια λίρες. Η αγορά έγινε εβδομάδες αφότου κυκλοφόρησαν φήμες για συγκρούσεις ανάμεσα στο πρωθυπουργικό ζευγάρι, που παντρεύτηκε τον περασμένο Μάιο.

Police were called to the south London property at 1.19am after the Vauxhall Astra crashed into the front wall, damaging a hedge and a tree https://t.co/Wux631tTve

— The Times (@thetimes) May 9, 2022