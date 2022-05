Μπλούζα Ζελένσκι: Πόσα “έπιασε” η χακί fleece σε δημοπρασία

Μία μπλούζα fleece του Βολοντίμιρ Ζελένσκι πωλήθηκε για περισσότερα από 100.000 δολάρια σε δημοπρασία για τη συγκέντρωση χρημάτων για την Ουκρανία. Η δημοπρασία διοργανώθηκε από την ουκρανική πρεσβεία στο Λονδίνο και το fleece του προέδρου πωλήθηκε έναντι 90.000 λιρών (περίπου 111.000 δολάρια). «Σήμερα, όλος ο κόσμος εκτιμά έναν άνδρα που φορά ένα απλό fleece. Και τώρα, το εμβληματικό κομμάτι, υπογεγραμμένο από τον πρόεδρο Ζελένσκι, είναι εδώ», ανέφερε η πρεσβεία σε βίντεο που ανάρτησε στα social media. Στόχος της εκδήλωσης ήταν «να ειπωθούν οι ιστορίες γενναιότητας που έγιναν θρυλικές κατά τη διάρκεια του πολέμου, όπως και να συγκεντρωθούν πόροι για να υποστηριχθεί αυτή η γενναιότητα». Στη δημοπρασία με τίτλο «Brave Ukraine» πωλήθηκαν μεταξύ άλλων και παιχνίδια που δώρισε η Πρώτη Κυρία της Ουκρανίας, Ολένα Ζελένσκα.

There was one and only @ZelenskyyUa fleece among the lots. It was sold for £90k pic.twitter.com/Rmxmhp1aeg

— Embassy of Ukraine to the UK (@UkrEmbLondon) May 7, 2022