Κόκκινος ουρανός Ζουσάν: Ένα απόκοσμο θέαμα

Αντιμέτωποι με ένα πρωτοφανές θέαμα ήρθαν οι κάτοικοι της Ζουσάν, πόλης – λιμάνι που βρίσκεται στην Ανατολική Κίνα, όταν κοιτώντας τον ουρανό, διαπίστωσαν ότι είχε βαφτεί ασυνήθιστα κόκκινος. Το απόκοσμο θέαμα τράβηξε την προσοχή όλων όσοι βρίσκονταν στην περιοχή το βράδυ του Σαββάτου.

Ο ουρανός ξαφνικά έγινε κόκκινος ενώ το χρώμα υποχώρησε σιγά-σιγά μέχρι που εξαφανίστηκε. Πολλοί χρήστες των social media τράβηξαν βίντεο και φωτογραφίες. Έκπληκτοι οι κάτοικοι προσπαθούσαν να διαπιστώσουν τις αιτίες του φαινομένου. Ορισμένοι μίλησαν για τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ενώ άλλοι μιλούσαν για σκηνές αποκάλυψης. Οι αρχές πάντως επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρξε φωτιά.

