Έλον Μασκ Twitter: Η αινιγματική ανάρτηση που έγινε viral

Ο Έλον Μασκ, αρέσκεται στο να προκαλεί συνέχεια με αυτά που γράφει στο twitter, αλλά αυτή τη φορά δημιούργησε πολλά ερωτήματα, με το τελευταίο του tweet. Συγκεκριμένα, ο Νοτιοαφρικανός δισεκατομμυριούχος, πραγματοποίησε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter το πρωί της Δευτέρας -για το οποίο έχει κάνει προσφορά ύψους 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ώστε να περάσει στην κατοχή του- η οποία προκάλεσε αρκετά ερωτηματικά. Ο Έλον Μασκ που είναι «συνήθης ύποπτος» σε τέτοιες αναρτήσεις έγραψε στο λογαριασμό του στο twitter πως: «Αν πεθάνω κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες… χάρηκα που σας γνώρισα».

Το tweet του Νοτιοαφρικανού εκκεντρικού επιχειρηματία, συγκέντρωσε πάνω από 575 χιλιάδες likes και περισσότερα από 69 χιλιάδες retweets, κάνοντας αυτή την ανάρτηση viral στον «μικρόκοσμο» του twitter. Κανείς δε γνωρίζει, αν το tweet του Έλον Μασκ είναι απλά άλλος ένας τρόπος για να τραβήξει την προσοχή πάνω του, με τις χιουμοριστικές και καυστικές αναρτήσεις που πραγματοποιεί κατά καιρούς ή αν έχει δεχθεί κάποια πραγματική απειλή για τη ζωή του.

If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya

— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022