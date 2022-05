9η Μαΐου – Λουκασένκο: «Οι Δυτικοί είναι θιασώτες των Ναζί»

Σε εμπρηστικό τόνο, ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντρ Λουκασένκο, κατηγόρησε τη Δύση ότι «κατατρύχεται» από ναζιστικές ιδέες και ότι είναι «σε πόλεμο εναντίον της Ρωσίας» εδώ και δυόμισι μήνες. «Οι θιασώτες των ναζί κατατρύχονται από την ιδέα της εκδίκησης, αλλά δεν είναι έτοιμοι να πολεμήσουν ανοιχτά εναντίον των κληρονόμων του σοβιετικού λαού», δήλωσε ο Λουκασένκο, σε μια ομιλία με την ευκαιρία της γιορτής της 9ης Μαΐου για τη νίκη εναντίον των ναζί το 1945.

«Είναι γι΄αυτό που κατακλύζουν την Ουκρανία με όπλα», είπε, κατηγορώντας τις «δυτικές ελίτ» ότι μεταμόρφωσαν αυτή τη γειτονική στη Ρωσία χώρα σε ένα «τέρας» και ότι ανήγαγαν εκεί «τον ναζισμό σε ιδεολογία του Κράτους». «Δεν είναι μυστικό για κανέναν πως όλος ο δυτικός κόσμος είναι σε πόλεμο εναντίον της Ρωσίας στην Ουκρανία», δήλωσε ο 67χρονος Λουκασένκο που κυβερνά με σιδηρά πυγμή τη Λευκορωσία από το 1994 και είναι ο πιο στενός σύμμαχος του Βλαντίμιρ Πούτιν, προσφέροντας το έδαφος της χώρας του για τη ρωσική επίθεση. «Περισσότερες από 50 δυτικές χώρες έχουν ενωθεί σήμερα εναντίον της Ρωσίας», είπε.

❗️Moscow is ready for the 9th May military parade: 11 thousands of militaries, 131 ground military units and 77 military aircraft will take part in it at 10h00 Moscow Time.#Russia pic.twitter.com/bnJFBELFt5

— Dmitry Skorobutov (@dskorobutov) May 9, 2022