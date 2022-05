Υπερβολικές πλαστικές: 21χρονη ξόδεψε 70.000 δολάρια για να γίνει Barbie

Μια 21χρονη που ονειρεύεται να γίνει «ανθρώπινη κούκλα Barbie» ισχυρίζεται ότι την έχει εγκαταλείψει ολόκληρη η οικογένειά της λόγω της δραματικής μεταμόρφωσης της. Η Τζέσικα, γνωστή ως Jessy Bunny στο διαδίκτυο, είναι ένα γερμανικής καταγωγής μοντέλο του Instagram που έχει ξοδέψει πάνω από 70.000 δολάρια σε πλαστικές επεμβάσεις σε μια προσπάθεια να μοιάσει στη διάσημη κούκλα. Η νεαρή γυναίκα λέει ότι η τριετής μεταμόρφωση είχε ως αποτέλεσμα το «σώμα των ονείρων» της, αλλά είχε ένα τίμημα που δεν περίμενε ποτέ να πληρώσει: την οικογένειά της.

«Μπλοκάρουν τις κλήσεις μου», λέει. «Αυτό είναι τόσο λυπηρό, καθώς θα ήθελα πολύ να είμαι σε επαφή, ειδικά με τον αδελφό μου και τους παππούδες μου». Η Jessy έχει κάνει τρεις επεμβάσεις βελτίωσης στήθους, μια πλαστική στη μύτη και πολλαπλές επεμβάσεις στα χείλη για να επιτύχει την επιθυμητή εμφάνισή της. Λέει ότι είναι μπερδεμένη από την αντίδραση της οικογένειάς της σχετικά με την επιλογή της να αλλάξει τη φυσική της εμφάνιση.

“Getting up in the morning and feeling happy and comfortable in your own skin is just wonderful,” says Austrian gal, Jessy Bunny: $97k worth of treatments later.

